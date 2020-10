Buscan a un sujeto que raptó a su expareja e intentó apuñalarla con un cuchillo en el auto

Un grave hecho de violencia en contexto de género está siendo investigado por la fiscalía en turno. Tras la denuncia de una joven de 23 años, la Policía busca al agresor, quien habría intentado atentar contra la vida de la joven, con un cuchillo.

Voceros policiales y judiciales de la causa informaron a este diario que a las 18.30 del martes, una joven de 23 años se presentó en la Unidad Judicial N° 10 de Valle Viejo, con una herida cortante en una de sus manos, argumentando que había sido lesionada por su expareja.

Ante los sumariantes, la mujer contó que entre las 14.30 y a las 14.40 aproximadamente, cuando se encontraba en la plaza de Villa Cubas, de esta ciudad Capital, junto a un amigo, se hizo presente su expareja, a quien identificaremos solo con sus iniciales para no entorpecer la investigación judicial, G.J.A.

El sujeto, contra su voluntad, la obligó a subirse al automóvil en el que se trasladaba, para luego conducir un par de cuadras.

Al llegar a calle Villegas, metros antes de la intersección con calle Lavalle, su ex comenzó a golpearla, propinándole golpes de puño en el rostro y otras partes del cuerpo, para luego, sacar de debajo del asiento del conductor un cuchillo artesanal, manifestándole que se lo clavaría en el pecho. Ante el tenor de la amenaza, la mujer forcejeó con su ex para evitar que la lesionara.

Sin embargo, sufrió en el dedo de una de las manos un corte profundo, que demandó luego asistencia médica. En el forcejeo, la denunciante logró quitarle el arma blanca a su ex y la arrojó por la ventanilla a la calle, para finalmente descender del vehículo y correr por su vida.

Socorrida por una vecina, la mujer se tranquilizó llamó a un familiar y regresó a su casa en Valle Viejo, para más tarde dirigirse a la unidad judicial y denunciar al ex.

Anoticiado de la situación, desde la Fiscalía en turno se dispuso que la víctima fuera examinada por el médico legista y se libró la orden de arresto para el sindicado. Medida que, hasta el cierre de esta nota, no se había materializado.