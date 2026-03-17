Una mujer fue detenida en Catamarca tras agredir con arma blanca a un hombre

En la tarde de hoy, a las 18:05, un alerta emitido por el SAE-911 puso en marcha un operativo policial que culminó con la detención de una mujer señalada como presunta autora de una agresión con arma blanca.

Efectivos de la Comisaría Décima se dirigieron de inmediato hacia la avenida Gobernador Fortunato Rodríguez, específicamente a la altura del Cementerio Municipal, donde, según la información preliminar, se estaría produciendo un desorden en la vía pública.

Al arribar al lugar, los uniformados se encontraron con un escenario que confirmaba la gravedad de la situación: un hombre presentaba una lesión visible y relataba haber sido víctima de un ataque.

El testimonio de la víctima y la mecánica del hecho

Los policías se entrevistaron con un hombre de 43 años, quien brindó detalles clave sobre lo sucedido. Según su relato, una persona de sexo femenino lo habría agredido físicamente utilizando un arma blanca, provocándole una lesión en el rostro.

Tras el ataque, la agresora se dio a la fuga, lo que generó la inmediata intervención policial para dar con su paradero. En paralelo, las autoridades invitaron al damnificado a formalizar la denuncia correspondiente en el Precinto Judicial N° 2, paso fundamental para el avance de la causa.

El testimonio de la víctima resultó determinante no solo para reconstruir los hechos, sino también para orientar el operativo de búsqueda que se desplegó en la zona.

Rápida respuesta y detención de la sospechosa

Con las características físicas y de vestimenta aportadas, los efectivos iniciaron un rastrillaje en las inmediaciones. La labor policial dio resultados en un corto lapso.

En la intersección de la avenida Gobernador Fortunato Rodríguez y avenida Costanera Sur, los uniformados lograron aprehender a la presunta autora del hecho, una mujer identificada por los apellidos Reynaga Welcher, de 30 años.

La detención se produjo sin que se informaran nuevos incidentes, lo que permitió controlar rápidamente la situación y evitar una escalada mayor de violencia en la zona.

Tras su aprehensión, la mujer fue trasladada y alojada en la Comisaría de la Mujer, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.