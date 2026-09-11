Callejero Fino declaró ante el fiscal y continuará tras las rejas: su complicado panorama judicial

El cantante de RKT Simón Natanael Alvarenga, conocido popularmente como Callejero Fino, volvió a declarar este viernes ante el fiscal Cosme Iribarren y seguirá detenido por circular con un arma en el partido bonaerense de Tigre, al tiempo que su primo fue liberado.

El joven de 31 años prestó testimonio durante más de tres horas en la Fiscalía de Benavídez, que se encuentra al lado de la Comisaría 4 donde está alojado.

Su abogado defensor, Diego Storto, dialogó con la prensa y consignó que el imputado "está bien y entero, además de confiado y expectante", al tiempo que se mostró convencido que "pronto recuperará la libertad".

En este sentido, reconoció que la situación es compleja porque el delito que se le imputa al intérprete no es excarcelable porque tiene una pena en expectativa de tres años y seis meses de prisión.

Por su parte, el fiscal destacó que el acusado aportó "su versión del hecho", por lo que "ahora, en base a eso, hay que trabajar y hay que corroborar" con el testimonio del "día de de la fecha".

Los investigadores determinaron que el arma hallada en el vehículo pertenece al cantante y no a su primo Steven Joel Rocca, de 27 años, quien recuperó la libertad.

El caso

El intérprete viajaba en una camioneta Volkswagen Amarok sin patente junto a Rocca cuando fueron detenidos durante un control vehicular llevado a cabo por la Patrulla Municipal de Tigre, en un recorrido preventivo en calle Italia y Ruta 27, en Villa La Ñata.

Anteriormente, el músico compareció y negó ser el dueño de la pistola Glock calibre .40, cuya numeración estaba limada.

El cantante ya había sido condenado a seis años de prisión por un robo cuando tenía 20 años. En aquel entonces estuvo cinco meses detenido en un penal y luego cumplió la pena bajo arresto domiciliario.