Cambiaron la carátula para el agresor de "El Topo" y quedó en libertad

El fiscal Ricardo Córdoba Andreatta resolvió modificar la calificación legal contra Santino Vera, quien estaba imputado por la brutal agresión a Alberto René Centeno, conocido como "El Topo". Inicialmente, el hecho había sido encuadrado como homicidio en grado de tentativa, pero tras un análisis exhaustivo de las pruebas, la acusación fue reformulada como lesiones graves.

La decisión se fundamenta en la revisión de los elementos incorporados al expediente, entre los que se destacan informes médicos actualizados, documentación relevante y testimonios recogidos en el marco de la investigación. Este conjunto probatorio permitió reconsiderar la gravedad jurídica del ataque, ajustando la imputación a los parámetros que surgen de la evidencia más reciente.

El hecho: una madrugada marcada por la violencia

El episodio que dio origen a la causa ocurrió en la madrugada del primero de abril, en la intersección de avenida Güemes oeste y calle Tierra del Fuego —avenida Colón prolongación sur—. En ese contexto, Alberto René Centeno fue víctima de una violenta golpiza, cuyas consecuencias motivaron una intervención urgente de los servicios de salud.

En el lugar del hecho, la médica del Same que asistió a Centeno informó que la vida del paciente estaba en riesgo, un dato que en su momento resultó determinante para encuadrar el caso como tentativa de homicidio. Esa evaluación inicial reflejaba la gravedad de las lesiones y el estado crítico del agredido en ese instante.

Nuevas pruebas, nueva perspectiva

Con el avance de la investigación, el expediente se enriqueció con nuevas pruebas de carácter documental, testimonial y médico, que permitieron al fiscal Córdoba Andreatta revisar la hipótesis inicial. Este proceso de reevaluación derivó en la decisión de reformular la imputación, adecuándola a las conclusiones que surgen del análisis integral de los elementos disponibles.

Entre los aspectos clave considerados se encuentran:

Informes médicos elaborados por los profesionales de la salud que asistieron a Centeno, los cuales aportaron una visión más precisa sobre la evolución de las lesiones.

que asistieron a Centeno, los cuales aportaron una visión más precisa sobre la evolución de las lesiones. Pruebas documentales incorporadas al expediente que contextualizan el hecho.

incorporadas al expediente que contextualizan el hecho. Testimonios recabados durante la investigación, que contribuyeron a reconstruir la dinámica del ataque.

La conjunción de estos factores llevó a establecer que, si bien la agresión fue de extrema violencia, no se configuran los elementos necesarios para sostener la figura de tentativa de homicidio en esta etapa del proceso.

Nueva indagatoria y medidas procesales

Como consecuencia directa del cambio de calificación, Santino Vera fue nuevamente trasladado al edificio de la fiscalía, donde se le tomó una nueva declaración indagatoria, esta vez bajo la acusación de lesiones graves. Durante el acto procesal, el imputado estuvo asistido por su abogado codefensor, el Dr. Cristian Morales.

Al ser notificado de la nueva acusación, Vera optó por guardar silencio, una decisión contemplada dentro de sus derechos procesales. Este gesto, habitual en instancias de indagatoria, no implica admisión ni rechazo de los cargos, sino una estrategia defensiva en el marco del proceso judicial.

Antes de finalizar la audiencia, el fiscal dispuso una medida clave: la fijación de una caución de un millón de pesos, condición bajo la cual Santino Vera podrá recuperar la libertad mientras continúa el desarrollo de la causa.