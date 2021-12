Capital: Detuvieron al tío acusado de abusar sexualmente de una niña de dos años

Se trata de M. S. -quien solo será identificado con sus iniciales para resguardar a la niña-. El sábado a la noche fue sorprendido por la madre de la pequeña de dos años cuando abusaba sexualmente de ella en una de las habitaciones de su casa, en el barrio Jorge Bermúdez de esta ciudad capital. El protocolo de abuso sexual practicado en la pequeña dio cuenta de que no existió acceso carnal, pero sí se detectaron signos compatibles con “tocamientos” impúdicos.

El hecho, que fue informado en su edición de ayer por LA UNIÓN , sucedió el sábado a la noche cuando el ahora detenido se encontraba en la casa de la niña en la que estaban, además, otros familiares.

En diálogo con una emisora radial, la denunciante contó que aquella noche, debido a que hacía mucho calor, habían decidido salir a la vereda de la vivienda, donde estaban junto a los demás familiares. En un momento, la mujer se percató de que su hija de dos años no estaba con ellos, por lo que ingresó a la casa a buscarla. Al encender la luz e ingresar a la habitación, la mujer encontró a su tío recostado en la cama de dos plazas junto a su hija de dos años, a quien “tocaba” en sus partes íntimas; ambos sin ropa.

“Me paralice cuando vi esa escena. No lo podía creer y solo atiné a gritar y tomar a mi hija en mis brazos y salir corriendo a pedir ayuda. Cuando volví a la casa, él -por su tío- ya no estaba, se había ido”, recordó.

Asimismo, le clamó a la justicia para que lo detuviera. “Tengo miedo. Ya pasaron cuatro días desde que pasó esto, hice la denuncia, llevé a mi hija al hospital y la justicia no lo detiene, no entiendo por qué. Cuando le pregunté a mi hija y ella se lo dijo también a la ginecóloga en el hospital, con sus dos añitos, que él -por su tío- le tocaba la colita y le echaba agua. Es un sufrimiento muy grande, yo creo que esta no fue la primera vez que esto ocurría, para mí ya venía pasando desde hace tiempo. Ella quedaba al cuidado de él cuando tenía que salir a trabajar o hacer un tramite”, se lamentó la mujer.

Detención

Por otra parte, fuentes judiciales consultadas por este diario indicaron que, una vez que el fiscal Jonathan Felzstina recibió el informe del protocolo de abuso sexual realizado en la niña, emitió la orden de detención para el sindicado.

La medida judicial se materializó con el correr de las horas, encontrándose actualmente el sujeto detenido a disposición del justicia en la Comisaría Séptima. Asimismo, trascendió que el fiscal aguardaba el resultado de otras pericias ordenadas en el hecho, para establecer la calificación legal que se le imputará al sujeto y bajo la que sería indagado.