Capital y el interior: secuestran vehículos y detienen a tres personas

En el marco de operativos de seguridad realizados en Capital y el interior provincial, efectivos policiales llevaron adelante un amplio despliegue preventivo que incluyó controles vehiculares, identificación de personas y recorridos de prevención en diferentes puntos de sus respectivas jurisdicciones.

Del procedimiento participaron numerarios de Comisarías, grupos especiales y Direcciones del Valle Central, junto con personal de la Seccional de Los Altos, en el departamento Santa Rosa, en una acción coordinada orientada al refuerzo de la presencia policial y al control del cumplimiento de las normativas vigentes.

Los procedimientos se concentraron en distintos sectores estratégicos de Capital y zonas del interior, donde el personal uniformado desarrolló tareas de fiscalización tanto sobre vehículos como sobre personas que circulaban por la vía pública.

Tres personas puestas a disposición de la Justicia

Uno de los resultados centrales de los operativos estuvo vinculado a la actuación de numerarios de la Dirección Inteligencia Criminal, quienes procedieron a la detención de un joven de apellido Noriega, de 23 años.

Según se informó, el arresto se concretó debido a que el joven contaba con un requerimiento judicial vigente por el supuesto delito de hurto en grado de tentativa, una medida dispuesta por la Justicia de la provincia de Formosa. La intervención permitió efectivizar la disposición judicial pendiente y poner al sospechoso a disposición de las autoridades competentes.

En paralelo, efectivos de las Comisarías Segunda y Tercera también avanzaron sobre otras dos intervenciones, en las que pusieron a disposición de la Justicia a dos sujetos de apellidos Quinteros, de 30 años, y Aseguin, también de 30 años.

En ambos casos, la medida obedeció a que sobre estas personas obraban pedidos judiciales vigentes, por lo que el procedimiento quedó inmediatamente supeditado a las decisiones de la Justicia.

Los involucrados en estas actuaciones fueron:

Noriega (23) : requerido por la Justicia de Formosa por supuesto hurto en grado de tentativa

: requerido por la Justicia de Formosa por Quinteros (30) : con pedido judicial

: con Aseguin (30): con pedido judicial

Cuatro motocicletas secuestradas por infracciones

Además de las actuaciones judiciales sobre personas, el personal policial interviniente concretó el secuestro de cuatro (04) motocicletas durante los controles desplegados.

La medida fue adoptada debido a que sus conductores infringieron lo normado en la Ley Nacional de Tránsito y en el Código de Faltas de la Provincia, situación que derivó en la inmediata intervención de los efectivos.

Tras detectar las irregularidades, los uniformados procedieron a:

Labrar las actas de infracción correspondientes

Secuestrar cuatro motocicletas

Remitir los rodados a las dependencias policiales jurisdiccionales

El procedimiento sobre los vehículos se encuadró dentro de los controles preventivos realizados en la vía pública, con foco en el cumplimiento de la normativa vial y contravencional.