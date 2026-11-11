Operativos en Catamarca: 13 arrestados y 14 motos secuestradas

Efectivos policiales llevaron adelante una serie de operativos de control vehicular e identificación de personas en el Valle Central y Santa María, con intervenciones en diferentes sectores de sus respectivas jurisdicciones. Los procedimientos contaron con la participación de numerarios de varias dependencias de la Policía de la provincia y la colaboración de distintos grupos especiales de la Institución.

El despliegue incluyó a personal de las Seccionales Novena y Décima de la Capital, efectivos de la dependencia de Santa Rosa, en el departamento Valle Viejo, y numerarios de las Comisarías Departamentales de Fray Mamerto Esquiú y Santa María.

Las tareas estuvieron orientadas al control de vehículos y a la identificación de personas que circulaban por los distintos puntos comprendidos en las jurisdicciones donde se desarrollaron los procedimientos. La intervención conjunta de las dependencias permitió realizar controles en diferentes sectores, con la participación de efectivos pertenecientes a distintas áreas de la fuerza y el acompañamiento de grupos especiales.

Los operativos tuvieron como resultado una serie de actuaciones vinculadas con personas y vehículos que, de acuerdo con lo informado por la Policía, habrían incurrido en infracciones contempladas en las disposiciones provinciales y nacionales que regulan la circulación vehicular.

Trece hombres mayores de edad fueron arrestados

Uno de los resultados más relevantes de los procedimientos fue el arresto de trece personas del sexo masculino, todas mayores de edad.

Según la información oficial, los efectivos realizaron las actuaciones correspondientes en relación con cada uno de los procedimientos y procedieron a labrar las actuaciones de rigor.

La cantidad de personas arrestadas fue informada como resultado del conjunto de controles realizados en las distintas jurisdicciones mencionadas. No se detallaron las identidades de los involucrados ni las circunstancias particulares que motivaron cada una de las intervenciones. Tampoco se precisó en qué localidad se produjo cada arresto o si existió alguna vinculación entre las personas identificadas durante los controles.

De esta manera, el balance policial de los procedimientos incluyó trece hombres mayores de edad arrestados, además de los vehículos que fueron retirados de circulación por las infracciones detectadas.

Secuestraron catorce motocicletas

Otro de los resultados de los operativos fue el secuestro de catorce motocicletas de diferentes marcas y cilindradas.

De acuerdo con el parte policial, los rodados fueron retenidos debido a que sus conductores habrían infringido disposiciones establecidas en el Código de Faltas de la Provincia y en la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449.

Ante las presuntas irregularidades detectadas, los efectivos procedieron a confeccionar las correspondientes actas de infracción y posteriormente remitieron las motocicletas a las dependencias policiales.

El procedimiento contempló, por lo tanto, la identificación de los conductores, la constatación de las infracciones y la aplicación de las actuaciones administrativas correspondientes para disponer el traslado de los vehículos.

Las catorce motocicletas secuestradas pertenecían a distintas marcas y cilindradas, aunque la información difundida no especificó los modelos, las características particulares de cada rodado ni las infracciones concretas atribuidas a sus conductores.