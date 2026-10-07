Capturaron a un delincuente que robó en una distribuidora de Catamarca

La tranquilidad de la madrugada se vio interrumpida cuando el reloj marcaba las 02:20. En ese preciso instante, un requerimiento emitido a través del sistema SAE-911 movilizó de inmediato a los numerarios de la Comisaría Quinta. Los efectivos policiales se hicieron presentes con urgencia en la esquina conformada por la avenida Gobernador Francisco Galindez y la calle General Lavalle.

En el lugar del hecho, los uniformados mantuvieron una entrevista directa con dos mujeres. Ellas fueron las encargadas de aportar el testimonio clave que dio inicio a la investigación preliminar: manifestaron que dos sujetos desconocidos habrían cometido un ilícito en una distribuidora ubicada en las inmediaciones. Tras perpetrar el golpe en el local comercial, los sospechosos emprendieron una veloz fuga con rumbo desconocido, dejando a las víctimas a la espera de auxilio y activando el protocolo de búsqueda policial en todo el sector.

Con los datos filiatorios y las características físicas y de vestimenta brindadas por las testigos presenciales, los policías no perdieron tiempo. Ampliaron de manera sistemática el recorrido preventivo por las arterias aledañas para cerrar posibles vías de escape.

La estrategia dio sus frutos poco después en la intersección de las calles Gral. Villegas y avenida Enrique Ocampo. Allí, el personal policial logró interceptar y proceder a la aprehensión de uno de los presuntos autores materiales del hecho delictivo.

Durante el procedimiento de requisa y control de la situación, los efectivos llevaron a cabo el secuestro formal de los elementos probatorios que el sospechoso llevaba consigo:

Una mochila de color negro utilizada presuntamente para el transporte del botín.

Dos gaseosas de 3 litros, las cuales formaban parte de los elementos sustraídos en la distribuidora.

Derivación Judicial y Disposición de la Fiscalía

Una vez formalizada la aprehensión en la vía pública y asegurados los elementos probatorios recuperados, el procedimiento continuó con los protocolos de rigor establecidos para este tipo de situaciones delictivas.

El joven sospechoso, identificado institucionalmente por su apellido como Barrionuevo y de 23 años de edad, fue trasladado bajo custodia hacia las instalaciones de la seccional correspondiente.

Finalmente, quedó alojado en la dependencia policial en calidad de aprehendido, quedando a completa y estricta disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, autoridad judicial que deberá impartir las directivas pertinentes para avanzar en el esclarecimiento total del caso y definir la situación procesal del involucrado.