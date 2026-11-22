Numerarios de diferentes dependencias de la Policía de Catamarca continúan realizando operativos de control vehicular e identificación de personas en distintos sectores de la Capital y del interior provincial. Los procedimientos se desarrollaron en varios puntos de las jurisdicciones correspondientes, con la participación de efectivos de comisarías y departamentales y la colaboración de distintos grupos especiales de la Institución.

El despliegue comprendió a las Seccionales Primera, Cuarta y Séptima de la Ciudad Capital, además de la Comisaría Los Altos, en el departamento Santa Rosa. También participaron las Departamentales Belén, Recreo y Chumbicha, correspondientes a los departamentos homónimos, La Paz y Capayán, respectivamente.

La intervención de estas dependencias permitió llevar adelante controles en diferentes zonas, con tareas orientadas tanto a la verificación de vehículos como a la identificación de personas. Las acciones se enmarcaron en procedimientos realizados dentro de las jurisdicciones de cada unidad policial y contaron con el apoyo de grupos especiales de la fuerza.

Cinco personas arrestadas durante los procedimientos

Como resultado de los operativos, los efectivos arrestaron a cinco personas del sexo masculino, todas mayores de edad. Tras las intervenciones, se labraron las actuaciones de rigor correspondientes, de acuerdo con los procedimientos establecidos para este tipo de situaciones.

El resultado de los controles incluyó también el secuestro de vehículos que presentaban distintas situaciones vinculadas con el cumplimiento de las disposiciones vigentes. En total, fueron retiradas de circulación 32 motocicletas de distintas marcas y cilindradas, según se informó sobre el balance de los procedimientos.

Cinco motos fueron secuestradas por alcoholemia positiva

Entre los 32 rodados secuestrados, cinco motocicletas fueron retenidas debido a que sus conductores registraron alcoholemia positiva. De acuerdo con la información difundida, esos conductores habrían infringido disposiciones contempladas en el Código de Faltas de la Provincia y en la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449.

Ante esas situaciones, los efectivos procedieron a labrar las correspondientes actas de infracción. Posteriormente, los vehículos fueron remitidos a las dependencias policiales correspondientes, donde quedaron a disposición de las actuaciones realizadas.

La detección de casos de alcoholemia positiva constituyó uno de los aspectos señalados dentro del balance de los operativos. En esos procedimientos, la intervención policial se vinculó con el incumplimiento de las normas vigentes para la circulación, lo que derivó en la confección de las actas y el traslado de los rodados.

Actas de infracción y traslado de los vehículos

Luego de las verificaciones y de constatar las situaciones que motivaron las intervenciones, el personal policial realizó las actuaciones correspondientes. En los casos vinculados con infracciones de tránsito, se confeccionaron las actas respectivas y los vehículos fueron remitidos a las dependencias policiales que correspondían.

Los procedimientos se desarrollaron en diferentes puntos de las jurisdicciones comprendidas, con la participación de personal de las comisarías y departamentales mencionadas. La colaboración de los grupos especiales de la Institución acompañó el despliegue de los efectivos durante las tareas de control vehicular e identificación de personas.

De esta manera, los operativos realizados en la Ciudad Capital y en localidades del interior provincial dejaron como resultado cinco personas arrestadas y 32 motocicletas secuestradas, cinco de ellas por alcoholemia positiva. Las actuaciones incluyeron la aplicación de las disposiciones contempladas en la normativa provincial y nacional de tránsito, además del traslado de los rodados a las dependencias policiales correspondientes.