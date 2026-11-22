Un hombre de 45 años de edad fue detenido durante un procedimiento realizado por motoristas del COEM-KAPPA, mientras los efectivos llevaban adelante recorridos de prevención en la Ciudad Capital. La intervención tuvo lugar en la intersección de las avenidas Hipólito Yrigoyen y Gobernador Fortunato Rodríguez, donde el personal policial procedió a identificar al sujeto.

El operativo se desarrolló en el marco de las tareas preventivas que realizaban los motoristas en ese sector. Durante el recorrido, los efectivos advirtieron la situación que dio lugar a la identificación del hombre y, posteriormente, a la consulta de sus datos en los sistemas informáticos de la Policía de la Provincia.

La intervención permitió establecer que sobre el individuo pesaba un requerimiento judicial vigente, por lo que se avanzó con el procedimiento correspondiente y se concretó su detención.

El requerimiento judicial

Una vez identificado el hombre, los motoristas realizaron una consulta a través del sistema informático de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia. Fue mediante esa verificación que los efectivos lograron establecer que el sujeto contaba con un requerimiento judicial dispuesto por la Fiscalía de Instrucción Penal de Cuarta Nominación del Distrito Oeste.

El dato surgió de la consulta efectuada durante el procedimiento y determinó el curso de la intervención policial. A partir de la constatación del requerimiento, los efectivos procedieron a detener al hombre y a realizar las actuaciones necesarias para ponerlo a disposición de la autoridad correspondiente.

Traslado y alojamiento en la Seccional Segunda

Después de concretarse la detención, el hombre fue trasladado y alojado en la Seccional Segunda, dependencia policial que corresponde por jurisdicción al lugar donde se produjo el procedimiento.

Desde allí quedó a la espera de nuevas directivas por parte de la Justicia interviniente. Según se informó, fue desde esa instancia judicial que se impartieron las instrucciones que debían cumplimentarse en relación con el detenido.

El traslado permitió formalizar su alojamiento en la dependencia correspondiente y continuar con las actuaciones vinculadas al requerimiento judicial detectado durante la identificación.

A disposición de la Justicia

El procedimiento concluyó con la detención y el traslado del hombre a la dependencia policial correspondiente, luego de que la consulta informática confirmara la existencia de un requerimiento judicial en su contra.

La intervención se produjo durante recorridos preventivos del COEM-KAPPA y permitió detectar que el individuo era requerido por la Fiscalía de Instrucción Penal de Cuarta Nominación del Distrito Oeste. Tras su alojamiento en la Seccional Segunda, quedaron pendientes las nuevas indicaciones de la autoridad judicial, desde donde se impartieron las directivas a cumplimentar.

De esta manera, un control de identificación realizado en la vía pública derivó en la detención de un hombre de 45 años que registraba un requerimiento judicial, cuya situación quedó bajo intervención de la Justicia correspondiente.