Carla Vizzotti: "Esperamos que diciembre sea el mes de completar el esquema de vacunación"

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, señaló este sábado que desde el Gobierno nacional "se espera que diciembre sea el mes de completar el esquema de vacunación" contra el coronavirus, y que se logre "acelerar" la campaña de inmunización "con la implementación del pase sanitario", con el objeto de "disminuir la transmisión y además favorecer y sostener las actividades económicas".



En declaraciones a FM La Patriada, Vizzotti se refirió a la implementación del pase sanitario anunciado el viernes, a la campaña de vacunación contra el coronavirus, y aseveró: "Nos estamos preparando para minimizar el efecto contagio de cualquier rebrote de una nueva cepa como los que estamos viendo en Europa".

Remarcó que "la pandemia no terminó" y enfatizó en "la necesidad de que la mayor parte de la población se vacune, para reducir los riesgos de muerte y para evitar que hay un contagio masivo".



Con respecto al pase sanitario, contó que "hace meses que estamos trabajando con Innovación para que cuando sea necesario, se utilice ?un pase- y así estimular a la vacunación porque tenemos un 8 por ciento de mayores de 18 años que todavía no iniciaron el esquema de vacunación mientras que hay alrededor de 7 millones de vacunas para ser aplicada la segunda dosis y todavía las personas no se acercaron".



"Por eso, ahora también tenemos el desafío de dar los refuerzos. Ya dimos 1.300.000 terceras dosis. Con esta idea, el objetivo era plantear el pase sanitario durante el verano para trabajar que junto con las jurisdicciones y todo el sector privado para acelerar la vacunación y además para favorecer y sostener las actividades económicas y disminuir la transmisión", planteó Vizzotti.



Sobre los tiempos, dijo que "se empezará a utilizar en eventos masivos y en lugares cerrados", aunque aclaró que "todavía se sigue trabajando para ajustar detalles" ya que "tenemos hasta el 1 de diciembre para comenzar a implementarlo".



En relación a la nueva cepa denominada Ómicron, que fue detectada por primera vez en Sudáfrica, Vizzotti dijo que "es una variante nueva que emerge en lugares donde la vacunación por cantidad de habitantes es baja".



"Se identifica en Sudáfrica donde también hay un gran porcentaje de personas que descreen de la gobernación, debido a todo lo que dicen en los medios", apuntó.



"Es una variante que tiene muchas mayores mutaciones que las anteriores y por eso fue declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de peligrosidad en solo 48 horas. Es una variante que a la fecha tiene una transmisibilidad mucho más alta. Todavía falta mucho por saber de este virus", explicó.



En ese sentido, señaló: "Ya aprendimos este año que lo que disminuye la transmisión es la vacunación y que las personas tengan completo esquema de vacunación" y, en ese marco, recomendó que "si ya pasaron los 6 meses de la segunda dosis, se deberá comenzar con los refuerzos".