Caso Adorni: la inmobiliaria afirmó que el departamento se publicó en USD 340.000 y que las jubiladas "solo firmaron" la escritura

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo luego de que la martillera Natalia Rucci brindara detalles sobre la operación inmobiliaria del departamento ubicado en Caballito. La empresaria recibió a Infobae tras ser citada como testigo, horas después de que la Policía Federal Argentina y la Fiscalía Federal N° 11 retiraran documentación de su inmobiliaria.

La firma Rucci Propiedades, con 50 años de trayectoria, intervino en la compraventa original del inmueble, realizada en mayo de 2024 entre su entonces propietario, el exfutbolista Hugo Morales —exjugador de Lanús y Huracán— y particulares que lo adquirieron antes de la posterior venta vinculada al actual jefe de Gabinete.

Según explicó Rucci, la propiedad fue publicada inicialmente en 340.000 dólares y luego reducida hasta 295.000. Finalmente, los compradores ofrecieron 200.000 dólares tras argumentar que el departamento requería refacciones, propuesta que fue aceptada por el propietario.

El semipiso, de cuatro ambientes y 150 metros cuadrados cubiertos, con cochera, patio y balcón terraza, quedó a nombre de las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, quienes, según la martillera, "firmaron la escritura", aunque el trámite fue gestionado por Pablo Martín Feijoo, hijo de Viegas.

El nombre de Feijoo cobró relevancia luego de que elDiarioAR revelara que visitó al funcionario en la Casa Rosada en octubre de 2025. Un mes después, el departamento fue vendido a Adorni por 230.000 dólares, con un adelanto de 30.000 y el saldo a pagar en un año sin intereses.

Rucci afirmó que la inmobiliaria no intervino en esa segunda operación y sostuvo que se enteró de la vinculación del funcionario "por la televisión". También aclaró que no conoce a la escribana Adriana Nechevenko, mencionada públicamente en la causa.

Consultada sobre la operatoria, la martillera señaló que el proceso fue "una venta normal", en la que los compradores indicaron que se dedicaban a comprar, reciclar y vender propiedades. En la escritura, explicó, figuran quienes firman como compradores, independientemente de quién haya realizado las gestiones previas.

La investigación judicial continúa con el análisis del patrimonio del funcionario y nuevas declaraciones testimoniales, entre ellas la del esposo de Rucci, Marcelo Trimarchi, y otros involucrados en la operación.

Fuente: Infobae