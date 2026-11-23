Un delincuente de 16 años murió de un disparo en la cabeza al quedar en medio de la balacera perpetrada por los propios ladrones durante un intento de robo cometido en el partido bonaerense de Morón.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en la intersección de las calles Aguado y Mazza, donde una banda de malvivientes, que circulaba a bordo de un Fiat Cronos gris, asaltó a dos jóvenes con el objetivo de sustraerle su Toyota Etios, en el que arribaron al lugar para asistir a un cumpleaños.

En ese momento, los implicados efectuaron disparos de arma de fuego contra el vehículo y una de las detonaciones impactó contra un integrante de la organización, quien falleció y quedó tendido en el asfalto.

Efectivos de la Comisaría Primera de Morón constataron el deceso del malhechor, con un revólver al lado. "Se mataron entre ellos", precisó un allegado al caso.

El ladrón, identificado como Mateo Nicolás Sánchez Carmody, de 16 años, fue despedido en las redes sociales por familiares y amigos, quienes postearon imágenes del agresor con armas, pesos y dólares.

"¿Por qué, hermanito mío?" y "¿Por qué a vos la concha bien de la gorra y a los giles dejás morir?", se lamentaron los seres queridos del adolescente en las distintas plataformas.