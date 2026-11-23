Un nuevo episodio de violencia familiar motivó la intervención de efectivos policiales durante la mañana de hoy en el barrio Santa Marta. Alrededor de las 09:10, por solicitud del SAE-911, personal de la Seccional Novena se hizo presente en un inmueble ubicado en la Manzana "H1" de ese sector de la ciudad, donde procedió a la aprehensión de un joven de apellido Llampa, de 27 años.

De acuerdo con la información del procedimiento, el hombre habría llegado hasta el domicilio mencionado y comenzado a vociferar insultos, situación que posteriormente habría escalado hasta convertirse en un episodio de amenazas y daños materiales dentro del ámbito familiar.

Amenazas con una navaja contra su propio hermano

Según los datos informados, Llampa fue sindicado como el presunto autor de las amenazas contra su propio hermano, un hombre de 31 años, a quien habría intimidado utilizando una navaja.

El episodio no habría quedado limitado al enfrentamiento verbal entre ambos. En el mismo contexto, el joven también habría provocado daños en un teléfono celular Samsung A06, propiedad de su sobrina, una niña de 10 años.

De acuerdo con lo señalado, el dispositivo fue arrojado contra el piso, provocando daños en un elemento que pertenecía a la menor. De esta manera, el procedimiento policial se originó a partir de una situación que involucró tanto presuntas amenazas con un arma blanca como daños a un bien de propiedad familiar.

El acusado quedó a disposición de la Fiscalía

Tras la intervención de los efectivos de la Seccional Novena, el joven fue trasladado y alojado en la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.

Por otra parte, las autoridades invitaron al damnificado a presentarse en el Precinto Judicial N° 9 para radicar la denuncia penal correspondiente.