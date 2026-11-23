Un violento episodio ocurrido en San Antonio de Padua, partido bonaerense de Merlo, generó indignación luego de que se difundieran las imágenes de un ataque protagonizado por un joven rugbier de 17 años. La víctima, identificada como Santiago, de 19 años, recibió varios golpes en la cabeza mientras se encontraba sentada junto a un amigo y terminó inconsciente.

Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de un kiosco. En las imágenes se observa cómo el agresor se levanta de otra mesa, se acerca por detrás de Santiago y comienza a golpearlo sin que se produzca una discusión previa. El primer impacto lo dejó prácticamente sin reacción, hasta que terminó desplomándose.

El padre de la víctima, Pablo, aseguró que su hijo no tuvo oportunidad de defenderse y sostuvo que la agresión habría sido planificada. "Fue agresión directa y premeditada. Mi hijo estaba con un amigo tomando una gaseosa y no hubo palabras. No hubo nada anteriormente. Se levantó, fue y lo agredió", relató.

MERLO: UN RUGBIER GOLPEÓ AL JOVEN QUE ESTÁ SALIENDO CON SU EXNOVIA Golpeó a Santiago Abramovich cuando tomaba una gaseosa con un amigo en la vereda de un local de Merlo. Una cámara de seguridad registró el ataque. Su padre, Pablo, dijo a TN que sospecha que el agresor actuó por celos y que 2 amigos suyos se ubicaron para impedir que el acompañante de Santiago lo defendiera. El joven se recupera en su casa y su padre anunció que hará la denuncia ante la Fiscalía. Testimonios de Pablo, padre de Santiago "Fue agresión directa y premeditada. Los dos chicos que se van de la otra mesa estaban con él". "Pudo haber terminado como lo de Fernando Báez Sosa". "Hablé con la madre y me reconoció que ya tuvo otros hechos de violencia". "Mi hijo está bien, está con reposo, calmantes, hielo, anti-inflamatorios". (+) en Clarín: https://t.co/CgagAIeqCv — Clarín (@clarincom) November 23, 2026

Según explicó, el conflicto podría estar relacionado con una cuestión sentimental, ya que Santiago estaría comenzando una relación con la expareja del adolescente señalado como agresor. No obstante, esa hipótesis todavía no fue confirmada judicialmente.

El hombre también cuestionó la actitud de los otros dos jóvenes que acompañaban al atacante. De acuerdo con su relato, ninguno intentó detener la golpiza y sus movimientos habrían dificultado que el amigo de Santiago pudiera intervenir.

"Uno se queda en la mesa de al lado y el otro está atrás del amigo de mi hijo, que está sentado, para que tampoco pueda defenderlo", sostuvo Pablo, quien pidió que también se investigue la participación de los acompañantes.