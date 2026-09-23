Caso Agostina: familiares de Barrelieres comenzaron a retirar muebles y limpiar la casa

La casa ubicada en Juan del Campillo 878, en barrio Cofico, volvió a registrar actividad este martes, luego de haber permanecido vinculada durante meses a la investigación por el femicidio de Agostina Vega.

El inmueble, que fue uno de los principales escenarios considerados durante la investigación judicial, ya fue restituido a los familiares una vez finalizada la etapa de pericias. En ese contexto, familiares de Claudio Barrelier comenzaron a realizar tareas de limpieza y a retirar distintos elementos que permanecían en el interior de la vivienda.

Las imágenes enviadas desde el móvil muestran parte de ese movimiento en el exterior del domicilio, donde pueden observarse muebles y sillones que fueron retirados de la casa. La actividad se desarrolló mientras la vivienda continúa con presencia policial, pese a que las tareas de peritaje ya concluyeron y el inmueble fue entregado nuevamente a los familiares.

Una casa que estuvo en el centro de la investigación

La vivienda de barrio Cofico ocupó un lugar central dentro de la investigación por el femicidio de Agostina Vega. Según la acusación fiscal, allí se produjo parte de la secuencia vinculada con el crimen de la adolescente. Agostina Vega tenía 14 años y su cuerpo fue encontrado el 30 de mayo en un descampado de la zona de Ampliación Ferreyra. A partir de la investigación, el domicilio de Juan del Campillo 878 quedó incorporado entre los lugares sobre los cuales se concentraron distintas medidas judiciales destinadas a reconstruir los hechos.

Durante el desarrollo de la causa se llevaron adelante procedimientos y pericias en el inmueble, tareas que formaron parte del proceso de investigación. La permanencia de la vivienda bajo medidas vinculadas con la causa hizo que el domicilio se convirtiera en uno de los puntos relevantes del expediente.

Con la finalización de esas tareas y el posterior avance de la investigación hacia la instancia de juicio, la vivienda fue finalmente entregada a los familiares. Ahora, el movimiento registrado este martes corresponde a la limpieza del lugar y al retiro de elementos del interior.

La causa fue elevada a juicio

El movimiento en la vivienda se produce luego de un avance decisivo en el expediente: la causa por el femicidio de Agostina Vega fue elevada a juicio.

El fiscal Raúl Garzón cerró la investigación y Claudio Barrelier quedó acusado como presunto autor material del crimen. De esta manera, el expediente dejó atrás la etapa investigativa y avanzó hacia la instancia en la que las acusaciones deberán ser abordadas ante la Justicia. Junto con Barrelier, otros cinco imputados también deberán responder ante la Justicia por distintos hechos vinculados con el caso. La investigación, por lo tanto, no se limita a la acusación contra quien aparece señalado como presunto autor material, sino que contempla además las situaciones atribuidas a esos otros cinco imputados.

La elevación a juicio marca así una nueva etapa dentro del proceso judicial, mientras la vivienda que estuvo vinculada a la investigación recupera progresivamente su utilización por parte de los familiares.

Barrelier continúa detenido

Mientras en la casa de barrio Cofico se realizan tareas de limpieza y se retiran muebles y otros elementos, Claudio Barrelier permanece detenido en la cárcel de Cruz del Eje.

El acusado enfrentará el juicio por delitos que incluyen abuso sexual y homicidio triplemente calificado, en el marco de la causa por el femicidio de Agostina Vega.

La situación procesal de Barrelier se encuentra, de acuerdo con la información proporcionada, definida luego del cierre de la investigación dispuesto por el fiscal Raúl Garzón y de la elevación de la causa a juicio. En paralelo, los otros cinco imputados deberán afrontar la instancia judicial por los distintos hechos que se les atribuyen en relación con el caso.

El escenario después de las pericias

La restitución de la vivienda a los familiares se produjo después de que finalizaran las pericias y procedimientos realizados durante la investigación. La presencia policial, sin embargo, continúa en el lugar.

Este martes, el movimiento fue visible desde el exterior del domicilio, donde se observaron los elementos retirados de la casa. La limpieza y el traslado de muebles forman parte de esta nueva etapa, posterior a las tareas que durante la investigación se desarrollaron dentro del inmueble.

Los movimientos registrados en Juan del Campillo 878 se producen, de este modo, en un momento particular de la causa: el domicilio ya no se encuentra en la etapa de pericias, fue restituido a los familiares y el expediente avanzó hacia el juicio, pero la presencia policial permanece en el lugar.

Así, la escena de la casa de barrio Cofico vuelve a cambiar después de haber concentrado parte importante de las medidas investigativas. Con las pericias ya finalizadas y la vivienda restituida a los familiares, el movimiento de este martes estuvo marcado por la limpieza y el retiro de muebles, mientras la causa por el femicidio de Agostina Vega avanza hacia el juicio y Barrelier continúa detenido a la espera de esa instancia.