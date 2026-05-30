Caso Agostina Vega: el abogado del acusado Claudio Barrelier renunció

La investigación por la desaparición y muerte de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada sin vida tras una semana de intensa búsqueda en la capital cordobesa, atraviesa uno de sus momentos más sensibles. En medio del avance de la causa y de la incorporación de nuevos elementos probatorios, el abogado Jorge Sánchez del Bianco presentó este sábado su renuncia a la defensa de Claudio Barrelier, el único detenido en el expediente.

La decisión del letrado fue confirmada tanto por distintas fuentes judiciales como por el propio defensor, quien explicó que su alejamiento responde a "diferencias técnicas irreconciliables en cuanto a la estrategia defensiva a llevar adelante". La salida de Sánchez del Bianco se produce en un contexto especialmente delicado para el imputado, marcado por modificaciones en su versión de los hechos y por el fortalecimiento de distintas líneas de investigación impulsadas por la fiscalía.

Un quiebre en la relación entre defensor e imputado

Según trascendió de fuentes vinculadas al expediente, la ruptura entre el abogado y su defendido se produjo luego de la última declaración indagatoria de Barrelier ante el fiscal Raúl Garzón. Durante esa instancia procesal, el acusado introdujo cambios en su relato sobre lo ocurrido, una situación que habría generado un quiebre definitivo en la relación profesional con su representante legal.

Las mismas fuentes indicaron que la modificación de la versión presentada por Barrelier fue determinante para la decisión de Sánchez del Bianco de apartarse de la causa. La divergencia respecto del camino que debía seguir la defensa terminó por profundizar diferencias que el abogado calificó como irreconciliables desde el punto de vista técnico.

La renuncia adquiere especial relevancia debido a que se produce cuando la investigación se encuentra en una etapa clave, con múltiples elementos incorporados al expediente y con nuevas evidencias bajo análisis por parte de los investigadores.

El principal sospechoso de la causa

Claudio Barrelier, de 33 años y empleado municipal, permanece detenido e imputado por privación ilegítima de la libertad. Además, es considerado por los investigadores como el principal sospechoso debido a que fue la última persona que tuvo contacto con Agostina Vega antes de que se denunciara su desaparición.

La situación procesal del acusado se ha visto complejizada por una serie de inconsistencias detectadas a lo largo de la investigación. A medida que avanzaron las actuaciones judiciales, surgieron elementos que pusieron en duda distintos aspectos de su relato inicial y que motivaron nuevas líneas de análisis por parte de la fiscalía.

El hallazgo del cuerpo y un momento decisivo

La dimisión del abogado se conoció apenas horas después de que se confirmara el hallazgo del cuerpo sin vida de Agostina Vega en un descampado ubicado en el barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la ciudad de Córdoba.

El descubrimiento marcó un punto de inflexión en una búsqueda que se había extendido durante una semana y que había movilizado importantes recursos de investigación. A partir de ese hallazgo, la causa adquirió una nueva dimensión judicial y reforzó la necesidad de reconstruir con precisión cada uno de los movimientos previos a la desaparición de la adolescente.

Contradicciones, cambios de versión y nuevas evidencias

Uno de los aspectos que más atención ha concentrado en los últimos días es la evolución de las declaraciones de Barrelier. De acuerdo con la información incorporada a la causa, el detenido incurrió en diversas contradicciones y finalmente reconoció haber mentido durante su primera declaración.

Ese reconocimiento abrió nuevos focos de sospecha y fortaleció la mirada de los investigadores sobre determinados aspectos del caso. Entre los elementos que contradicen la versión inicial del imputado aparecen los registros obtenidos a través de cámaras de seguridad.

Las imágenes analizadas por los investigadores ubican a Barrelier junto a Agostina Vega el día de su desaparición. Entre las secuencias registradas figura el momento en que la adolescente ingresó al domicilio del acusado, una circunstancia que el propio sospechoso había negado inicialmente.

La existencia de ese material audiovisual se convirtió en uno de los puntos centrales de la investigación, ya que permitió contrastar declaraciones y reconstruir parte de los movimientos realizados por ambos antes de la desaparición de la menor.

El descampado bajo la lupa de la fiscalía

Otro de los elementos que adquirió relevancia durante el avance del expediente es la admisión realizada por Barrelier respecto de su presencia en el descampado donde finalmente fue encontrado el cuerpo de la adolescente.

Fuentes del caso señalaron que el imputado reconoció haber estado en ese lugar, un dato que para la fiscalía representa un elemento de particular importancia dentro del conjunto de evidencias reunidas hasta el momento.

La coincidencia entre esa admisión y el sitio donde se produjo el hallazgo refuerza las hipótesis que manejan los investigadores y constituye uno de los aspectos que continúan siendo objeto de análisis en la causa.

Testimonios y pruebas para reconstruir la secuencia

La investigación también sumó otros elementos destinados a reconstruir cronológicamente los hechos. Entre ellos se encuentran:

Testimonios de vecinos que aportaron información sobre movimientos y circunstancias vinculadas al caso.

Registros de telefonía, incorporados para determinar comunicaciones y ubicaciones relevantes para la investigación.

El relato de un remisero, quien trasladó a Agostina Vega hasta el punto de encuentro con Claudio Barrelier.

Los investigadores consideran a este último como un testigo clave, debido a que su declaración puede contribuir a reconstruir la secuencia previa a la desaparición de la adolescente y aportar precisión sobre los últimos movimientos conocidos de la víctima.

Mientras la fiscalía continúa reuniendo pruebas y profundizando distintas líneas investigativas, la salida de Jorge Sánchez del Bianco agrega un nuevo capítulo a una causa que permanece bajo intensa observación judicial. La combinación de cambios en las declaraciones, evidencia audiovisual, testimonios y registros técnicos configura un escenario complejo, en el que cada elemento incorporado al expediente adquiere una relevancia determinante para el esclarecimiento de los hechos que terminaron con la muerte de Agostina Vega.