Hallan sana y salva a una mujer de 86 años tras un intenso operativo en Catamarca

La preocupación por la desaparición de una mujer de 86 años movilizó a efectivos policiales, familiares y conocedores de la zona rural del departamento Ancasti, quienes participaron de un operativo de búsqueda que culminó con un resultado favorable durante las primeras horas de hoy.

Según se informó, a las 19:50 de la tarde de ayer, efectivos de la Comisaría Departamental Ancasti tomaron conocimiento de la situación a través de un llamado telefónico. La comunicación alertaba sobre la ausencia de una mujer de apellido Barrios, de 86 años de edad, domiciliada en el Paraje La Falda, quien había salido de su vivienda durante la mañana con dirección al campo y, hasta ese momento, no había regresado a su hogar.

La alerta y el despliegue de búsqueda

Tras recibir la información, las autoridades actuaron de manera inmediata. La posibilidad de que una persona de avanzada edad permaneciera varias horas fuera de su domicilio generó una rápida respuesta por parte de los organismos intervinientes.

De inmediato se montó un operativo de búsqueda que involucró a efectivos de la Comisaría Departamental Ancasti. A las tareas también se sumaron familiares de la mujer y baqueanos de la zona, cuya experiencia y conocimiento del terreno resultaron fundamentales para avanzar en el rastreo.

La búsqueda se desarrolló mediante un amplio rastrillaje en distintos sectores del área rural, con el objetivo de localizar a la mujer y verificar su estado de salud. Las tareas se extendieron durante varias horas, recorriendo caminos, senderos y sectores de campo en las inmediaciones del lugar donde reside la octogenaria.

El hallazgo durante la madrugada

Luego de intensas horas de trabajo y de un amplio recorrido por la zona, el operativo obtuvo resultados positivos.

A la 01:00 de hoy, los participantes de la búsqueda lograron ubicar a la mujer a una distancia aproximada de cuatro kilómetros hacia el noroeste de su domicilio. El hallazgo puso fin a la incertidumbre generada por su ausencia y llevó tranquilidad tanto a sus familiares como a quienes participaron de las tareas de localización.

De acuerdo con la información suministrada, la mujer fue encontrada en buen estado de salud, una circunstancia que resultó clave luego de varias horas sin conocerse su paradero.

Evaluación de la situación y decisión de la mujer

Una vez localizada, se procedió a constatar su condición física. En ese contexto, la octogenaria manifestó que no deseaba ser asistida por facultativos médicos, decisión que fue respetada tras verificarse que se encontraba en buenas condiciones.

Posteriormente, la mujer quedó al cuidado de su hijo, quien se hizo cargo de su acompañamiento tras el exitoso desenlace del operativo.

El episodio concluyó sin que se reportaran complicaciones para la mujer hallada ni para los equipos que participaron en la búsqueda.

Intervención judicial

Como parte de las actuaciones correspondientes, las autoridades informaron todo lo sucedido a la Fiscalía de Instrucción N° 7 del Distrito Este.

Desde ese organismo judicial se impartieron las medidas que debían cumplimentarse en relación con el caso, en el marco de las actuaciones realizadas por la fuerza policial y de las circunstancias que rodearon la desaparición y posterior localización de la mujer.

Datos principales del operativo

Hora de la denuncia: 19:50 de ayer.

19:50 de ayer. Persona buscada: Mujer de apellido Barrios.

Mujer de apellido Barrios. Edad: 86 años.

86 años. Domicilio: Paraje La Falda, departamento Ancasti.

Paraje La Falda, departamento Ancasti. Situación: Había salido hacia el campo durante la mañana y no regresó.

Había salido hacia el campo durante la mañana y no regresó. Participantes del operativo: Efectivos de la Comisaría Departamental Ancasti, familiares y baqueanos.

Efectivos de la Comisaría Departamental Ancasti, familiares y baqueanos. Hora del hallazgo: 01:00 de hoy.

01:00 de hoy. Distancia desde el domicilio: Aproximadamente 4 kilómetros al noroeste.

Aproximadamente 4 kilómetros al noroeste. Estado de salud: Bueno.

Bueno. Asistencia médica: La mujer manifestó que no deseaba ser atendida por facultativos médicos.

La mujer manifestó que no deseaba ser atendida por facultativos médicos. Situación posterior: Quedó al cuidado de su hijo.

Quedó al cuidado de su hijo. Intervención judicial: Fiscalía de Instrucción N° 7 del Distrito Este.

El operativo desarrollado en Ancasti concluyó así con un desenlace favorable, tras varias horas de búsqueda y un trabajo coordinado entre personal policial, familiares y baqueanos, quienes lograron localizar a la mujer y garantizar su regreso junto a sus seres queridos.