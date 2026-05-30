El fiscal confirmó un 98% de probabilidades de que los restos hallados pertenezcan a Agostina

El fiscal Raúl Garzón confirmó en una conferencia de prensa el hallazgo de restos humanos en el sur de Córdoba, y precisó que existe un 98% de posibilidades de que correspondan a Agostina Vega, la adolescente hallada sin vida este sábado en la misma provincia.

Según detalló Garzón, los restos fueron encontrados en un descampado de la zona sur de la ciudad capital, como resultado de intensos rastrillajes realizados por fuerzas de seguridad y equipos de investigación especializados.

El fiscal aclaró que, si bien los indicios apuntan a Agostina, no se puede afirmar con certeza absoluta hasta que las pericias genéticas concluyan. "Con enorme dolor, hemos encontrado restos humanos que, en un 98% de posibilidades, sean de Agostina. No afirmo hasta que las pericias genéticas nos permitan tener certeza absoluta", declaró Garzón ante la prensa.

Investigación y pruebas recolectadas

Garzón explicó que todas las pruebas recolectadas hasta el momento "condujeron hasta ese lugar", y subrayó que la investigación sigue en curso.

Entre los puntos clave que el fiscal destacó se encuentran:

La calificación del hecho como homicidio , que implica un cambio de carátula general .

, que implica un . La investigación sobre los entornos de la menor y las causas que llevaron a Agostina a estar en el lugar del hallazgo .

. La revisión de comunicaciones entre la madre de la adolescente, Melisa Heredia, y el acusado, Claudio Barrelier, que podrían aportar información sobre los hechos.

El fiscal describió la búsqueda como "un clavo en un pajar", enfatizando la complejidad de localizar evidencias en grandes extensiones de terreno. Además, remarcó que el móvil del crimen es uno de los principales aspectos a esclarecer, y que las investigaciones apuntan tanto a los hechos como a la reconstrucción de la dinámica que llevó a la tragedia.

Acusado y próximas medidas judiciales

Respecto del acusado, Claudio Barrelier, Garzón informó que será llamado nuevamente a indagatoria debido al cambio de carátula.

Al ser consultado sobre posibles demoras denunciadas por la familia de Agostina, el fiscal defendió la actuación del equipo de investigación: "Este fiscal desde el primer momento ordenó las medidas que corresponden", señaló.

Sobre el allanamiento de la vivienda de Barrelier, Garzón precisó que fue necesario recolectar una serie de elementos de prueba que permitieran sospechar fundadamente de su participación, subrayando que la actuación judicial se realizó siguiendo los protocolos establecidos.

Próximos pasos en la investigación

El fiscal reiteró que la pericia genética será determinante para confirmar la identidad de los restos hallados, y que las indagatorias posteriores al acusado y el análisis de las comunicaciones y entornos de la menor serán claves para esclarecer los móviles y circunstancias del homicidio.

Garzón concluyó su conferencia enfatizando que la investigación no solo busca imputar responsabilidades, sino también reconstruir con precisión los hechos que llevaron a Agostina a convertirse en víctima. Cada prueba, cada testimonio y cada análisis forense están siendo integrados para conformar un relato completo, que permita llevar la justicia hasta sus últimas consecuencias.

Con este hallazgo, la causa entra en una etapa crítica, donde la certeza científica de la identificación y el esclarecimiento de los motivos del crimen marcarán los próximos pasos judiciales. La atención de la sociedad y de las autoridades locales permanece centrada en responder todas las preguntas que rodean la trágica muerte de Agostina Vega.