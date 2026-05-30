Secuestran marihuana y detienen a un joven tras allanamiento en Catamarca

Luego de arduas tareas investigativas relacionadas con supuestas infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737, efectivos policiales concretaron un importante procedimiento en la ciudad de Santa María, departamento homónimo, bajo las directivas del Juzgado Federal.

El operativo se desarrolló en la tarde de ayer y estuvo a cargo de los integrantes del Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales (GAUR-Santa María), dependientes de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia. Las tareas contaron además con la colaboración de efectivos del GAUR-Belén, GAUR-Tinogasta y personal de la Comisaría Departamental Santa María, quienes participaron de manera conjunta en la ejecución de la medida judicial.

La diligencia se llevó a cabo en un domicilio ubicado en calle 25 de Mayo S/N°, en la ciudad de Santa María, donde los investigadores irrumpieron en cumplimiento de la orden emanada por la Justicia Federal.

Hallazgo de sustancias y elementos vinculados a la causa

Durante la inspección del inmueble, el personal interviniente encontró una sustancia de tipo herbácea, la cual fue sometida a la correspondiente prueba de campo. El resultado obtenido indicó que se trataría de marihuana, por lo que la sustancia quedó inmediatamente en calidad de secuestro, en el marco de la investigación en curso.

Además de este hallazgo, los efectivos procedieron al secuestro de otros elementos considerados de interés para la causa. Entre ellos se encontraban ocho cigarrillos de armado casero que contenían la misma sustancia, así como dispositivos tecnológicos y otros objetos que quedaron a disposición de la Justicia.

Los elementos secuestrados fueron:

Sustancia herbácea que, tras la prueba de campo, habría sido identificada como marihuana .

. Ocho cigarrillos de armado casero con la misma sustancia.

con la misma sustancia. Dos teléfonos celulares , uno marca iPhone y otro marca Samsung .

, uno marca y otro marca . Una balanza digital tipo gramera .

. Una motocicleta Honda CB 190 cc., de colores anaranjado y negro.

Participación de distintas unidades especializadas

El procedimiento puso de manifiesto el trabajo coordinado entre distintas áreas policiales especializadas en la lucha contra el narcotráfico y los delitos contemplados en la Ley Nacional de Estupefacientes.

La intervención del GAUR-Santa María, junto con el apoyo operativo de los grupos antinarcóticos de Belén y Tinogasta, permitió ejecutar la medida judicial con el respaldo del personal de la Comisaría Departamental Santa María, fortaleciendo así el despliegue de recursos humanos y logísticos durante el allanamiento.

La participación de estas dependencias se produjo en el marco de una investigación que demandó tareas previas de seguimiento y recopilación de información, las cuales fueron desarrolladas bajo la supervisión y directivas de la autoridad judicial competente.

Un detenido a disposición de la Justicia

Al concluir el allanamiento y una vez finalizadas las actuaciones correspondientes dentro del inmueble, los efectivos policiales procedieron a la detención de un sujeto de 27 años de edad.

Tras su arresto, el joven fue trasladado y alojado en la dependencia policial correspondiente, quedando a disposición de la Justicia interviniente. Desde ese ámbito judicial se impartieron las medidas que debían cumplimentarse en el marco de la causa.

El procedimiento cerró así una etapa de la investigación iniciada por presuntas infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737, dejando como resultado el secuestro de sustancias y diversos elementos de interés, además de la detención de una persona cuya situación procesal continuará siendo evaluada por las autoridades judiciales competentes.