Caso Agostina Vega: desmienten que el acusado haya intentado suicidarse en la cárcel

El Servicio Penitenciario de Córdoba desmintió este sábado las versiones que circularon en medios de comunicación y redes sociales sobre un presunto intento de suicidio de Claudio Barrelier, imputado por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada sin vida tras permanecer desaparecida durante una semana.

A través de un comunicado oficial, las autoridades penitenciarias aseguraron que la información difundida es falsa y precisaron que el interno no protagonizó ningún intento de quitarse la vida dentro del establecimiento carcelario.

No obstante, indicaron que durante los controles médicos y psicológicos periódicos realizados a personas privadas de la libertad consideradas de alto perfil, los profesionales de la salud detectaron la presencia de ideas y pensamientos suicidas.

Ante esa situación, se activó de manera preventiva el protocolo de resguardo correspondiente con el objetivo de garantizar la integridad física y psíquica del detenido.

Actualmente, Barrelier permanece internado bajo custodia permanente en el hospital modular del Complejo Carcelario N.º 1 "Reverendo Padre Luchesse", ubicado en Bouwer, donde recibe atención especializada, medicación y seguimiento diario por parte de profesionales de salud mental dependientes del Ministerio de Salud de Córdoba.

Desde el organismo remarcaron que el Servicio Penitenciario tiene la obligación legal y constitucional de preservar la vida, la integridad física y el acceso a la atención sanitaria de todas las personas alojadas bajo su custodia, independientemente de los delitos que se les imputen.

Asimismo, señalaron que resulta fundamental garantizar las condiciones físicas y mentales del acusado para asegurar el normal desarrollo del proceso judicial en curso y permitir que responda ante la Justicia por los hechos que se investigan.

El comunicado fue difundido luego de que trascendieran versiones que indicaban que el imputado habría intentado suicidarse tras su detención en el marco de la causa por la muerte de Agostina Vega, un caso que conmociona a la provincia de Córdoba y mantiene una fuerte repercusión a nivel nacional.