Caso Agostina Vega: el detenido modificó su versión y confesó que la joven entró a su casa

La desaparición de Agostina Vega, una adolescente de 14 años, desde el pasado sábado, ha generado una intensa movilización en la provincia de Córdoba. La causa judicial mantiene a un único detenido: Claudio Barrelier, un empleado municipal señalado como la última persona que vio a la menor antes de que se perdiera todo contacto con ella.

Desde que comenzó la investigación, los investigadores han ido incorporando registros de cámaras de seguridad, testimonios del remisero que trasladó a la joven y versiones contrapuestas entre el entorno familiar y el principal sospechoso. Mientras intentan reconstruir los hechos ocurridos aquella noche en barrio Cofico, una de las hipótesis iniciales ya fue descartada y se intensifica la sospecha de que podrían estar involucradas más personas en la desaparición.

La versión cambiante del detenido

El abogado de Claudio Barrelier, Jorge Sánchez del Bianco, informó que su cliente modificó parte de su coartada durante su segunda declaración ante el fiscal Raúl Garzón. Según el letrado, Barrelier reconoció que Agostina es la joven que aparece en el video ingresando a su domicilio.

De acuerdo con la nueva versión del detenido:

La menor permaneció alrededor de media hora en su casa .

. Durante ese tiempo, hablaron sobre cómo le iba en el colegio y otros temas cotidianos.

y otros temas cotidianos. En un momento, Agostina realizó alguna llamada telefónica .

. Toda la conversación ocurrió en el garage , por lo que la pareja y la hija del detenido nunca supieron de su presencia .

, por lo que . Finalmente, la adolescente se retiró sola, subiéndose a un auto rojo.

Sánchez del Bianco explicó: "Mintió por temor, para proteger a su hija", y agregó que las razones detrás de este cambio de versión serán tema de análisis privado con su cliente, sin emitir juicios de valor sobre la decisión. También señaló la posibilidad de cuestionar que no se haya considerado a otra menor, o que esta modificación forme parte de una estrategia de defensa.

Contradicciones y detalles clave

Durante la indagatoria, Barrelier declaró que Agostina lo llamó para pedir ayuda para pagar el remís, lo que contrasta con el testimonio del chofer, quien aseguró no haber visto a la joven usar el celular durante el viaje.

Además, respecto del Ford Ka registrado el lunes en la zona del descampado donde se realizaron rastrillajes, Barrelier afirmó:

Que manejó el vehículo y que es propiedad de una amiga.

y que es propiedad de una amiga. Que se lo prestó para trasladar herramientas por una changa de albañilería.

por una changa de albañilería. Que transportó un balde, una pala y una pinza, entre otros objetos.

Estas declaraciones se suman a los registros de cámaras y testimonios de vecinos, conformando un entramado complejo de contradicciones que los investigadores intentan descifrar.

Rastrillajes y búsqueda en el sur de Córdoba

Mientras Barrelier era trasladado nuevamente a tribunales, las tareas de búsqueda de Agostina Vega continuaron en el descampado del barrio Ferreyra, al sur de la ciudad de Córdoba.

El operativo se desarrolla en un área aproximada de 200 hectáreas, caracterizada por:

Árboles y pastizales

Tres lagunas

Más de 30 pozos

Según confirmó el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, las tareas de rastreo continuarán durante toda la noche, en un esfuerzo que involucra personal especializado y recursos destinados a localizar cualquier indicio de la adolescente.

Una investigación en desarrollo

El caso de Agostina Vega refleja un escenario en el que la urgencia de hallar a la menor se combina con la complejidad de una investigación judicial marcada por declaraciones cambiantes, contradicciones y pistas dispersas. Cada detalle de los testimonios, los registros de cámaras y los hallazgos en los rastrillajes será clave para aclarar las circunstancias de su desaparición y determinar si otras personas pudieron estar involucradas.

En este momento, la provincia de Córdoba sigue expectante, con la búsqueda activa y la causa judicial en pleno desarrollo, mientras la comunidad espera respuestas sobre el paradero de Agostina Vega.