Caso Ángel López: la Justicia espera el informe final de la Junta Médica para definir la investigación

La causa por la muerte de Ángel López atraviesa una instancia decisiva. Este viernes, en una nueva audiencia que se desarrolla en la ciudad de Comodoro Rivadavia, la Justicia conocerá los resultados finales del análisis elaborado por la Junta Médica Forense, un elemento considerado clave para determinar cómo continuará el expediente judicial y cuál será el futuro procesal de los imputados.

La expectativa está centrada en las conclusiones médicas que surgirán de la evaluación conjunta realizada por especialistas sobre la autopsia y los estudios histopatológicos practicados al cuerpo del pequeño. El informe forense es esperado por todas las partes involucradas en el proceso, ya que permitirá esclarecer las causas de la muerte y aportar elementos técnicos determinantes para la investigación.

Una audiencia clave para la causa

La audiencia fue convocada en la Oficina Judicial y todas las partes debieron presentarse a las 12.00 horas. En ese marco, se prevé que los expertos de la Junta Médica Forense den a conocer oficialmente las conclusiones sobre el fallecimiento del niño y los resultados obtenidos tras el análisis integral de las pericias médicas.

La importancia de esta instancia radica en que el contenido del informe podría resultar determinante para definir la continuidad de la causa judicial y el encuadre de las acusaciones existentes. Hasta el momento, las autoridades judiciales mantienen cautela y aguardan la exposición formal de los especialistas antes de emitir cualquier valoración definitiva sobre lo sucedido.

El caso generó fuerte conmoción y mantiene bajo análisis distintos aspectos vinculados a la muerte del menor. En ese contexto, el informe de la Junta Médica aparece como uno de los elementos más relevantes del expediente.

La única voz que anticipó conclusiones

Hasta ahora, el único que se pronunció públicamente respecto de las deducciones alcanzadas por la Junta fue Roberto Castillo, abogado querellante en la causa y representante del padre y la madrastra del niño.

Según indicó el letrado, Ángel "murió por múltiples traumatismos craneoencefálicos" y precisó que el menor habría sufrido "20 golpes en la cabeza" en concomitancia con una infección pulmonar.

Las declaraciones del abogado introdujeron un dato de extrema gravedad dentro de la investigación y colocaron el foco sobre los resultados periciales que serán expuestos oficialmente en la audiencia. No obstante, más allá de esas afirmaciones, las autoridades judiciales decidieron mantener prudencia hasta escuchar la totalidad de las conclusiones emitidas por los expertos forenses.

El análisis médico contempla tanto los resultados de la autopsia como los estudios histopatológicos, procedimientos considerados fundamentales para establecer con precisión las causas del fallecimiento y determinar si existieron lesiones compatibles con un hecho violento.

Los detenidos y la acusación

Actualmente, en la causa permanecen detenidos dos acusados:

Mariela Altamirano , madre del niño.

, madre del niño. Michel González, padrastro de Ángel López.

Ambos se encuentran imputados por el delito de homicidio y continúan privados de la libertad mientras avanza la investigación judicial.

La situación procesal de los detenidos podría verse influenciada por las conclusiones finales que presente la Junta Médica Forense. Por ese motivo, la audiencia de este viernes es observada con especial atención tanto por las partes involucradas como por el entorno familiar del pequeño.

El peso del informe forense

Dentro de una investigación penal de estas características, el informe elaborado por una Junta Médica Forense posee un valor central. La revisión conjunta de autopsias y estudios complementarios permite a los especialistas reconstruir las condiciones en las que se produjo la muerte y aportar fundamentos científicos sobre las lesiones detectadas.

En este caso, los estudios histopatológicos también forman parte del análisis integral que será presentado ante la Justicia. Estos procedimientos buscan profundizar el examen de tejidos y órganos para establecer posibles patologías, infecciones u otras alteraciones que puedan tener relación con el fallecimiento.

Las conclusiones oficiales serán determinantes para establecer si las lesiones descriptas guardan relación directa con la muerte del niño y cuál habría sido el mecanismo que derivó en el desenlace fatal. Mientras tanto, la causa continúa avanzando bajo máxima expectativa. La audiencia de este viernes aparece como un punto de inflexión en la investigación por la muerte de Ángel López, un expediente que sigue generando conmoción y que aguarda definiciones fundamentales a partir de la palabra de los especialistas forenses.