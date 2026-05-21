Violento episodio en Catamarca: fue a la casa de su cuñada y la atacó a golpes

Un nuevo episodio de violencia familiar movilizó durante la tarde de hoy a efectivos policiales de la Comisaría Décima Tercera, quienes debieron intervenir en una vivienda ubicada en las inmediaciones de la intersección de avenida Monseñor Sueldo y calle Las Rosas.

De acuerdo con la información suministrada, el procedimiento tuvo lugar alrededor de las 13:20, momento en el que el personal policial arribó al domicilio tras tomar conocimiento de una situación de conflicto y agresión en el lugar.

Al llegar, los efectivos procedieron a la aprehensión de un sujeto de 37 años de edad, señalado como el presunto responsable de una serie de hechos violentos ocurridos en el inmueble. Según se indicó, el hombre habría comenzado golpeando el portón de la vivienda para posteriormente protagonizar una agresión física contra su cuñada, una mujer de 33 años.

El episodio generó una inmediata intervención de las fuerzas de seguridad, en un contexto en el que las situaciones vinculadas a violencia intrafamiliar continúan requiriendo respuestas rápidas por parte de las autoridades policiales y judiciales.

La agresión y el accionar de las autoridades

Las fuentes oficiales señalaron que, tras el incidente, el acusado fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones de rigor.

En paralelo, tomó conocimiento e intervención la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, organismo encargado de evaluar las circunstancias del hecho y determinar las medidas judiciales correspondientes.

La actuación judicial resulta central en este tipo de episodios, especialmente cuando existen denuncias de agresiones físicas en el ámbito familiar. En este caso, además del procedimiento policial y la aprehensión del sospechoso, se dispuso que la damnificada fuera invitada a formalizar la denuncia penal.

Para ello, las autoridades indicaron que la mujer debía presentarse en el Precinto Judicial N° 8, donde podrá radicar la correspondiente denuncia y aportar mayores detalles sobre lo sucedido.

Un hecho que vuelve a poner el foco en la violencia familiar

El episodio registrado en la zona norte de la ciudad vuelve a poner en agenda la problemática de la violencia familiar y de género, una situación que continúa demandando mecanismos de prevención, asistencia y acompañamiento institucional.

En este contexto, desde los organismos competentes se recordó que las mujeres víctimas de violencia familiar y de género cuentan con canales de asistencia gratuitos y permanentes para solicitar ayuda o recibir orientación.

Entre ellos se encuentra la línea 144, destinada a brindar contención, información y asesoramiento ante situaciones de violencia. También permanece habilitado el servicio de emergencias 911, disponible para intervenciones urgentes.

Las autoridades remarcaron además que:

La llamada es anónima.

La atención está disponible las 24 horas del día.

El servicio funciona los 365 días del año.

Estos canales constituyen herramientas fundamentales para la asistencia inmediata y la activación de protocolos de protección en casos de violencia.

Procedimiento en desarrollo

Mientras continúan las actuaciones judiciales y administrativas derivadas del hecho, el hombre de 37 años permanece vinculado a la causa iniciada tras la intervención policial ocurrida este mediodía.

La investigación quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, que deberá avanzar en la recopilación de elementos y testimonios para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el episodio denunciado.

Por su parte, la intervención de la Comisaría Décima Tercera permitió controlar la situación y concretar la aprehensión del sospechoso luego de los hechos registrados en la vivienda ubicada en cercanías de avenida Monseñor Sueldo y calle Las Rosas.