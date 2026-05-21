Catamarca: un jurado popular declaró culpable a un hombre por abuso sexual agravado

La ciudad de Tinogasta fue escenario de una instancia judicial de fuerte impacto institucional y social luego de que un jurado popular declarara culpable a un hombre imputado por el delito de "abuso sexual con acceso carnal calificado por resultar un grave daño en la salud mental de la víctima". La resolución se conoció tras la jornada de alegatos desarrollada este jueves, en el marco de un debate oral dirigido por la Cámara Penal N°1.

El proceso judicial avanzó con la intervención de distintas áreas del Ministerio Público y bajo el sistema de juicio por jurados, mecanismo que en este caso tuvo la responsabilidad de analizar las pruebas presentadas y emitir un veredicto sobre la responsabilidad penal del acusado.

El veredicto tras los alegatos

Durante la jornada de hoy, las partes intervinientes expusieron sus alegatos finales ante el jurado popular. En esa instancia, tanto la acusación como la defensa desarrollaron sus posiciones respecto de los hechos investigados y la responsabilidad atribuida al imputado.

Por parte del Ministerio Público, sostuvieron la acusación el fiscal de Cámara N°1, Alejandro Dalla Lasta, y el fiscal de instrucción Jorge Barros Rizzatti, quienes llevaron adelante la representación acusatoria durante el debate.

El caso giró en torno al delito de abuso sexual con acceso carnal calificado, una figura agravada debido al "grave daño en la salud mental de la víctima", elemento que forma parte central de la imputación sostenida por la fiscalía.

Tras escuchar los alegatos y analizar los elementos incorporados al juicio, el jurado popular emitió finalmente un veredicto de culpabilidad contra el acusado.

El rol del Ministerio Público

La actuación del Ministerio Público estuvo encabezada por los fiscales Alejandro Dalla Lasta y Jorge Barros Rizzatti, quienes mantuvieron la acusación durante el desarrollo del debate oral.

El equipo del Ministerio Público estuvo integrado además por Dante Coronel, secretario de la Oficina de Juicio por Jurados, quien participó en el marco de la estructura institucional que intervino en el proceso.

La presencia de distintos funcionarios judiciales reflejó la complejidad y la relevancia del juicio, desarrollado bajo el esquema de participación ciudadana propio del sistema de jurados populares.

Entre los principales actores judiciales que intervinieron en el proceso se destacan:

Alejandro Dalla Lasta , fiscal de Cámara N°1.

, fiscal de Cámara N°1. Jorge Barros Rizzatti , fiscal de instrucción.

, fiscal de instrucción. Dante Coronel , secretario de la Oficina de Juicio por Jurados.

, secretario de la Oficina de Juicio por Jurados. Mauricio Navarro Foressi, juez de la Cámara Penal N°1.

Defensa particular y conducción del debate

El imputado contó con defensa particular, que intervino durante el juicio ejerciendo la representación técnica del acusado en cada una de las etapas del debate.

La conducción de la audiencia estuvo a cargo del juez de la Cámara Penal N°1, Mauricio Navarro Foressi, quien dirigió el desarrollo del proceso judicial y garantizó el cumplimiento de las instancias previstas dentro del juicio por jurados.

El rol del magistrado resultó central para ordenar las intervenciones de las partes, supervisar el procedimiento y conducir la dinámica del debate hasta la emisión del veredicto por parte del jurado popular.

La próxima instancia: la audiencia de cesura

Conocido el veredicto de culpabilidad, el proceso judicial continuará ahora con la denominada audiencia de cesura, etapa en la que se debatirá la pena que podría corresponder al condenado.

Esa audiencia fue fijada para el próximo martes a las 10.30 horas, momento en el cual las partes volverán a exponer sus argumentos, esta vez enfocados en la determinación de la sanción penal.

La cesura constituye una instancia clave dentro del proceso, ya que permite evaluar distintos aspectos vinculados a la eventual condena luego de que el jurado definiera la culpabilidad del acusado.

El caso, que tuvo como eje un delito de extrema gravedad y un fuerte impacto sobre la víctima, ingresará así en su tramo final con la expectativa puesta en la resolución judicial que definirá la pena correspondiente.