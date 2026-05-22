Catamarca: secuestran drogas y detienen a un sujeto vinculado a un robo

La localidad de Icaño, en el departamento La Paz, fue escenario de un importante despliegue policial durante la jornada de hoy, en el marco de una investigación originada tras una denuncia penal presentada por una mujer mayor de edad. Bajo las directivas impartidas por la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial, efectivos de la Comisaría de Icaño avanzaron con una serie de medidas judiciales que permitieron concretar allanamientos, recuperar bienes y efectuar nuevas detenciones vinculadas al hecho investigado.

Los procedimientos se llevaron a cabo en viviendas ubicadas en los barrios Virgen del Valle y San Cayetano, donde los uniformados materializaron dos registros domiciliarios que arrojaron resultados significativos tanto para la causa principal como para una investigación paralela vinculada a presuntos estupefacientes.

Recupero de bienes y secuestro de elementos

Durante los allanamientos, el personal policial logró recuperar diversos objetos que quedaron en calidad de secuestro judicial. Entre los elementos hallados se encuentran:

Un horno eléctrico

Un microondas

Una pava eléctrica

Una garrafa de gas de 10 kilogramos

Un banco de ejercicios

Todos estos bienes quedaron bajo resguardo de la Justicia mientras continúan las actuaciones correspondientes para determinar su procedencia y eventual restitución.

El operativo representó un avance dentro de la investigación iniciada a partir de la denuncia penal y permitió a los investigadores consolidar distintas líneas de trabajo relacionadas con el ilícito denunciado.

Hallazgo de drogas y actuación del GAUR-Recreo

Uno de los aspectos más relevantes surgidos de los procedimientos fue el hallazgo de sustancias estupefacientes. En el marco de los registros, los efectivos secuestraron:

28 dosis de probable cocaína listas para comercializar

Una balanza digital tipo gramera

Ante esta situación, tomó intervención personal del GAUR-Recreo, cuyos numerarios llevaron adelante tareas específicas vinculadas a su especialidad. La presencia de los efectivos especializados permitió profundizar las actuaciones relacionadas con la presunta comercialización de sustancias prohibidas.

Como consecuencia del hallazgo, se dio inmediata participación al Juzgado Federal, desde donde se impartieron las medidas procesales que debían cumplimentarse en el marco de la causa.

La incorporación de la Justicia Federal al expediente marca la relevancia del secuestro de las dosis de probable cocaína y de los elementos utilizados presuntamente para el fraccionamiento y comercialización de estupefacientes.

Un hombre de 35 años quedó arrestado

Al finalizar las medidas judiciales desarrolladas durante la jornada, los efectivos policiales procedieron al arresto en averiguación del hecho de un hombre de 35 años de edad, quien estaría presuntamente vinculado con el delito denunciado.

Fuentes del procedimiento indicaron que el sospechoso fue puesto inmediatamente a disposición de la Justicia interviniente, que ahora deberá determinar su grado de participación dentro de la causa.

Dos arrestos previos y el secuestro de una motocicleta

Cabe señalar que este nuevo procedimiento tiene continuidad con actuaciones realizadas durante la jornada de ayer, cuando los uniformados ya habían concretado la detención de otros dos sujetos.

En aquella oportunidad, fueron arrestados dos jóvenes de apellidos:

Tejeda , de 18 años

, de Acosta, de 20 años

Además de las detenciones, el personal policial logró recuperar otros elementos denunciados, entre ellos:

Vajilla

Una frazada

A su vez, los efectivos incautaron una motocicleta Motomel DLX 110 cc., de color rojo, que habría sido utilizada al momento de cometerse el ilícito investigado.

El secuestro del rodado se incorporó como un elemento de interés para la causa, ya que los investigadores consideran que el vehículo habría tenido participación directa en el hecho denunciado.

Investigación en curso

Con los nuevos secuestros, los arrestos concretados y la intervención de distintas áreas especializadas, la investigación continúa avanzando bajo supervisión judicial. La participación coordinada de la Comisaría de Icaño, el GAUR-Recreo, la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial y el Juzgado Federal permitió desarrollar procedimientos simultáneos orientados tanto al esclarecimiento del delito denunciado como al abordaje de posibles infracciones vinculadas a la comercialización de estupefacientes.