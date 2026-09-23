Caso Claudia Leguizamón: imputaron a Luis Lobo por instigación al suicidio y lesiones

La causa por la muerte de Claudia Leguizamón, docente de quien se cumplieron dos años de su fallecimiento, tuvo este miércoles un nuevo y significativo capítulo. La fiscal de la Unidad de Violencia y Género, Dra. Ruth Antonino, resolvió imputar a Luis Lobo, quien era pareja de Leguizamón.

La decisión representa un giro en la investigación, ya que la acusación incorpora ahora cuatro delitos contra el imputado. Según lo determinado por la Fiscalía, las imputaciones son:

Abuso sexual con acceso carnal.

Lesiones.

Instigación al suicidio.

Reducción a la servidumbre.

La resolución se produjo luego de una serie de actuaciones incorporadas al expediente y en el contexto de la investigación por la muerte de Leguizamón. La nueva situación procesal de Lobo se encuentra vinculada, según lo informado, con los resultados de una autopsia psicológica, elemento que fue considerado por la fiscal para determinar la existencia de los delitos señalados.

La denuncia de los hijos y la autopsia psicológica

Los hijos de Claudia Leguizamón habían denunciado a Luis Lobo por instigación al suicidio y lesiones. Esa presentación constituyó uno de los antecedentes dentro del proceso que posteriormente derivó en una ampliación de las imputaciones. Según la información proporcionada sobre la causa, luego de aquellas denuncias se realizó una autopsia psicológica, cuyos resultados llevaron a la fiscal a considerar la existencia de los cuatro delitos que ahora pesan sobre Lobo.

La investigación ubica los hechos en un contexto de violencia de género, aspecto que fue considerado por la Unidad de Violencia y Género al momento de avanzar con la imputación. De esta manera, la decisión adoptada este miércoles amplía considerablemente el alcance de la acusación. Las denuncias iniciales formuladas por los hijos de la docente por instigación al suicidio y lesiones quedaron incorporadas a un cuadro más amplio, que incluye también abuso sexual con acceso carnal y reducción a la servidumbre.

La imputación constituye, en este sentido, un nuevo paso dentro de una causa que continúa siendo analizada a dos años de la muerte de la docente.

Lobo se abstuvo de declarar

Luego de la determinación de los hechos y de la imputación, Luis Lobo se abstuvo de declarar este miércoles, según confirmó su defensor, Dr. Víctor García. El abogado explicó que, tras la imputación, su defendido fue trasladado a Antecedentes policiales, donde se realizó el procedimiento correspondiente para ser fichado.

A pesar de la nueva situación procesal, el imputado no será detenido y continuará en libertad. La confirmación fue realizada por su defensor, quien explicó que no existen, según su interpretación, elementos que configuren un riesgo procesal que justifique una medida de privación de la libertad.

La posición de la defensa

El Dr. Víctor García cuestionó el alcance de las imputaciones determinadas por la Fiscalía y planteó que la defensa necesita analizar en profundidad el expediente antes de establecer una posición más detallada sobre cada uno de los hechos atribuidos. En diálogo con La Unión, el abogado se refirió a los distintos aspectos incluidos en la acusación y señaló: "Arrancan de temas de suicidio, y otros temas de instancia privada y otra particularidad, un hecho que para mí no existe".

A continuación, García reconoció que la Fiscalía tiene una interpretación diferente sobre los hechos investigados y explicó que esa posición quedó expresada en el decreto mediante el cual se determinó el hecho. "Pero bueno, hay que entender que la Fiscalía puede interpretar de otra manera y lo ha expresado en el decreto de determinación del hecho", sostuvo.

El defensor también manifestó sus reparos respecto de las conclusiones adoptadas y remarcó que la defensa todavía debe avanzar sobre el contenido completo del expediente antes de realizar un análisis más profundo.

"Nosotros entendemos que no son de arriba esas conclusiones, pero yo reitero hasta que no podamos tener un análisis de las mil fojas que tiene el expediente, resulta prácticamente imposible hacer un asesoramiento más profundo", afirmó.

Por qué continúa en libertad

Uno de los aspectos centrales de la situación procesal de Lobo es que, pese a la imputación por cuatro delitos, no se dispuso su detención.

El abogado defensor explicó que la decisión se relaciona con la inexistencia de riesgo procesal. En ese sentido, recordó que, cuando ocurrió el hecho, realizó una presentación espontánea de su defendido y que dicha presentación fue aceptada. "No está privado de su libertad porque no hay riesgo procesal alguno", señaló García.

El letrado agregó que, inmediatamente después de que ocurrió el hecho, él mismo presentó espontáneamente a Lobo y que esa presentación fue admitida. Según su explicación, ese antecedente forma parte de los elementos que sustentan la continuidad del imputado en libertad.

"No nos olvidemos que cuando este hecho sucedió en forma inmediata yo lo presenté espontáneamente y se hizo lugar a la presentación, entonces no hay riesgo procesal y eso es lo que ha sucedido", sostuvo. En consecuencia, el abogado indicó que Lobo continuará afrontando el proceso en libertad: "Por eso continúen como estuvo siempre, libertad".

Marcha por Claudia Leguizamón

En este marco, familiares, amigos y colegas convocaron a una marcha para este miércoles 23 de septiembre, a las 19, que tendrá como destino la Fiscalía General. La movilización tiene como objetivo visibilizar el reclamo de Justicia por la muerte de la docente. Y ahora, ante esta sustancial novedad en la causa, los motivos de la movilización seguramente se verán potenciados.



