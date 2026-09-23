Caso Loan: renunció el presidente del tribunal y crece la incertidumbre sobre el juicio

El caso por la supuesta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña atraviesa un nuevo escenario judicial luego de la renuncia del presidente del Tribunal Federal de Corrientes, Fermín Amado Ceroleni. El magistrado dejará el cargo el próximo 1 de diciembre, debido a su jubilación, en un momento en que el juicio todavía tiene un número importante de testimonios pendientes.

La renuncia fue presentada este martes y, de acuerdo con fuentes del caso citadas por Agencia Noticias Argentinas, el proceso continuará con los magistrados Simón Pedro Bracco y Eduardo Ariel Belforte, quienes contarán con el respaldo del subrogante Enrique Bosch como cuarto juez. Posteriormente, Bosch será quien encabece el proceso.

La dimisión de Ceroleni fue aceptada por el presidente Javier Milei mediante el Decreto 1066/2026, publicado en el Boletín Oficial. La salida del presidente del tribunal introduce un interrogante sobre los tiempos del juicio, particularmente porque todavía resta escuchar a una cantidad significativa de personas convocadas como testigos.

Más de 100 testigos todavía deben declarar

El principal punto de incertidumbre está relacionado con la cantidad de testimonios que aún deben incorporarse al proceso. Según señalaron fuentes consultadas por Noticias Argentinas, faltan más de 100 testigos y todavía no está definido si el juicio llegará a diciembre.

"El juicio va a seguir seguramente y asumirá el juez subrogante", señalaron ante la consulta de NA. En esa explicación también indicaron que existe la posibilidad de contar con un quinto juez y que permanecerán los otros dos magistrados.

El dato central, sin embargo, está relacionado con el calendario. Las mismas fuentes indicaron que la cantidad de testimonios pendientes hace que no se sepa con certeza si el proceso llegará a diciembre, de acuerdo con lo explicado por el fiscal.

El escenario que se abre con la salida de Ceroleni, por lo tanto, no implica la interrupción del juicio, pero sí plantea dudas respecto de cómo continuará la conformación del tribunal y de los tiempos que demandará completar las declaraciones pendientes.

Paula Bernini declaró ante el tribunal

En paralelo con esta situación, la periodista Paula Bernini prestó testimonio y recordó su presencia en Corrientes durante los primeros días posteriores a la desaparición de Loan. Bernini relató que viajó a la provincia el 18 de junio de 2024 al mediodía, cinco días después de la desaparición del niño. La cronista se dirigió a la Ruta 123, donde la Policía llevaba adelante un allanamiento.

Posteriormente, entrevistó a la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava y al capitán de la Armada Carlos Guido Pérez.

Durante su declaración, Bernini manifestó que al llegar al lugar no sabía que Walter Maciel era el comisario de 9 de Julio. Según recordó, Pérez le explicó que había llevado los vehículos a la comisaría porque allí estaban más seguros y porque tenía temor de que pudieran "plantarle algo". De acuerdo con el relato de la periodista, Pérez le dijo que había conversado con el comisario y que ambos habían acordado que los vehículos quedaran en la dependencia policial.

El testimonio sobre Macarena y Camila

La periodista también recordó las entrevistas que mantuvo con Macarena y Camila, en dos oportunidades en el caso de Macarena. Respecto de la hija de Laudelina, Bernini consignó que recibió un llamado para dirigirse a una habitación ubicada a una cuadra de una plaza, donde le dijeron que tenía "información importante". Según relató, le solicitaron que concurriera "sola".

En ese encuentro, Macarena estaba junto a Nicolás "El Americano" Soria, uno de los acusados por el presunto entorpecimiento de la investigación. Fue Soria quien envió un mensaje al teléfono celular de la periodista para acordar el encuentro. Durante esa conversación, la joven describió que su madre había inventado lo del "accidente". Bernini la calificó como "temerosa" mientras hablaba y entendió que ese comportamiento estaba relacionado con la contradicción existente respecto de lo declarado por su madre.

El testimonio de la periodista incorporó así al juicio recuerdos vinculados con sus movimientos en Corrientes, las entrevistas realizadas durante los primeros días de la investigación y los contactos que mantuvo con personas relacionadas con el expediente.

Nuevos testimonios previstos para este miércoles

El proceso continuará este miércoles 23 de septiembre con la presentación de nuevos testigos en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional.

Según la información suministrada, deberán presentarse:

Johanna Méndez , oficial de la Policía Federal.

, oficial de la Policía Federal. Dalma Yamila Benítez , cabo de la PFA.

, cabo de la PFA. Carlos Fuentes , subinspector de la PFA.

, subinspector de la PFA. Horacio José Cespedes .

. Hugo Daniel Duarte.

Estas declaraciones forman parte de la continuidad del proceso, que todavía tiene más de un centenar de testigos pendientes y cuyo desarrollo deberá atravesar el cambio en la integración del tribunal previsto para diciembre.

Los acusados por la desaparición de Loan

El expediente tiene un grupo de acusados por el extravío de Loan, ocurrido el 13 de junio de 2024, después de que el niño participara del almuerzo realizado en la vivienda de su abuela Catalina y fuera visto por última vez en el naranjal. Los sindicados por ese hecho son:

María Victoria Caillava , ex funcionaria municipal.

, ex funcionaria municipal. Carlos Guido Pérez , capitán de la Armada.

, capitán de la Armada. Walter Maciel , ex comisario.

, ex comisario. Laudelina Peña , tía de Loan.

, tía de Loan. Antonio Bernardino Benítez , marido de Laudelina.

, marido de Laudelina. Mónica Del Carmen Millapi .

. Daniel "Fierrito" Ramírez, esposo de Millapi.

El caso se encuentra centrado en la supuesta sustracción y ocultamiento del niño y en los hechos ocurridos después de su desaparición.

Los otros diez imputados

Además de los acusados vinculados con el extravío de Loan, existen otros diez imputados por hechos relacionados con el supuesto desvío de la investigación, la usurpación de títulos y la privación ilegítima de la libertad, entre otros delitos. La nómina está integrada por:

Federico Rossi Colombo .

. Nicolás Gabriel "El Americano" Soria .

. Elizabeth Cutaia .

. Alan Cañete .

. Delfina Taborda .

. Pablo Noguera .

. Pablo Núñez .

. Valeria López .

. Verónica Machuca Yuni .

. Leonardo Rubio.

De esta manera, el juicio atraviesa una etapa particularmente relevante, con declaraciones que continúan y una extensa lista de testigos todavía pendientes. La renuncia de Fermín Amado Ceroleni, aceptada por el presidente Javier Milei mediante el Decreto 1066/2026, obliga a considerar además el cambio que se producirá en la conducción del tribunal a partir del 1 de diciembre.

El proceso continuará con Simón Pedro Bracco y Eduardo Ariel Belforte, junto con el subrogante Enrique Bosch como cuarto juez, quien luego encabezará el proceso. La continuidad del juicio aparece asegurada, según las fuentes citadas por Noticias Argentinas, aunque permanece abierto el interrogante sobre si el ritmo de las audiencias permitirá completar la etapa prevista antes de diciembre. La cantidad de testimonios pendientes —más de 100— es, en ese sentido, uno de los factores centrales que rodean el nuevo escenario judicial del caso Loan.