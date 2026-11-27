En el marco de una investigación por el supuesto delito de grooming, efectivos de la División Ciberdelitos de la Policía de Catamarca llevaron adelante un procedimiento judicial en la provincia de Santiago del Estero, donde concretaron el allanamiento de una vivienda y secuestraron distintos dispositivos tecnológicos y elementos de almacenamiento que podrían tener vinculación con la causa.

El operativo se realizó a raíz de una denuncia penal y a solicitud del Juzgado de Control de Garantías de Primera Nominación de Catamarca, que requirió la intervención de personal especializado para avanzar con las medidas investigativas correspondientes.

A partir de ese requerimiento judicial, los efectivos policiales se trasladaron hasta una vivienda ubicada sobre calle Buenos Aires S/N°, en la ciudad de Frías, provincia de Santiago del Estero. Allí, por disposición del Juzgado de Control y Garantías de esa ciudad, se concretó una medida de allanamiento con la participación conjunta de personal policial de la jurisdicción.

La intervención de los efectivos catamarqueños se desarrolló en coordinación con las autoridades policiales de Santiago del Estero, en el marco de las disposiciones judiciales impartidas para realizar el procedimiento en el domicilio señalado.

Secuestraron teléfonos, una tablet y un dispositivo de almacenamiento

Durante el allanamiento, los investigadores procedieron al secuestro de diferentes elementos tecnológicos que, de acuerdo con la información del procedimiento, tendrían relación con el supuesto delito de grooming.

Entre los objetos incautados se identificaron dispositivos de comunicación y almacenamiento digital, cuya relevancia para la investigación deberá ser determinada por la Justicia interviniente.

El detalle de los elementos secuestrados comprende:

Un teléfono celular Samsung A14, acompañado de su respectiva tarjeta SIM.

Un dispositivo de almacenamiento tipo pendrive.

Una tablet Samsung.

Los elementos fueron retirados del inmueble durante el desarrollo de la medida judicial y quedaron incorporados a las actuaciones correspondientes.

El secuestro de estos dispositivos constituye el resultado concreto del procedimiento realizado en la ciudad santiagueña de Frías, en el contexto de una investigación que se inició a partir de una denuncia penal y que motivó la intervención de la División Ciberdelitos de la Policía de Catamarca.

La investigación quedó bajo las directivas de la Justicia

Una vez finalizado el allanamiento, los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se impartieron las directivas que deberán seguirse en el marco de la investigación.

De esta manera, el material tecnológico secuestrado quedó bajo disposición judicial para avanzar con las actuaciones correspondientes y determinar su eventual vinculación con el hecho denunciado.

La intervención tuvo como protagonistas a efectivos de la División Ciberdelitos de la Policía de Catamarca, quienes llevaron adelante la medida en territorio santiagueño junto con personal policial de esa jurisdicción, en cumplimiento de las disposiciones emitidas por los juzgados intervinientes.