El próximo jueves 3 de diciembre comenzará el juicio contra Gabriel Olivera, un docente de religión de la Escuela Quintana acusado por dos hechos de grooming en perjuicio de exalumnos que eran menores de edad al momento de los episodios investigados. El debate se desarrollará en el Juzgado Correccional de Primera Nominación, luego de que la causa atravesara aproximadamente seis años de trámite judicial y quedara en condiciones de avanzar hacia esta instancia.

El expediente se originó a partir de denuncias relacionadas con presuntos contactos y mensajes de contenido sexual que el acusado habría mantenido con estudiantes mediante distintas redes sociales. Los hechos investigados se remontan al año 2018, cuando las presuntas víctimas todavía eran menores de edad y cursaban sus estudios en la institución educativa.

La investigación judicial avanzó a partir de las presentaciones realizadas y de las actuaciones desarrolladas durante la etapa penal preparatoria. Una vez incorporadas distintas medidas probatorias, el expediente fue elevado a juicio, por lo que ahora será el ámbito correccional el encargado de analizar los dos hechos denunciados y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.

La fecha de inicio del debate fue confirmada por el abogado Marcos Gandini, quien representa a una de las víctimas en calidad de querellante particular. El letrado se refirió a la trascendencia de la instancia que comenzará el próximo 3 de diciembre y a las expectativas de la parte acusadora frente al desarrollo del proceso.

Los hechos denunciados se remontan a 2018

De acuerdo con lo señalado por el abogado, la causa tiene como punto de partida situaciones que habrían ocurrido en 2018, cuando un profesor de religión de la Escuela Quintana mantenía comunicaciones a través de redes sociales con alumnos que eran menores de edad.

El letrado describió la gravedad de los hechos investigados y remarcó que las comunicaciones denunciadas habrían tenido una finalidad vinculada con la comisión de delitos sexuales. "Se nos ha notificado de la fijación de fecha de debate por un hecho gravísimo que ha sucedido allá en el año 2018, donde un profesor de religión de la Escuela Quintana se comunicaba a través de las redes sociales con sus alumnos, quienes eran menores en esa oportunidad, con la clara intención de cometer delitos sexuales", expresó.

La investigación comprende dos hechos de grooming que tienen como víctimas a exalumnos de la institución. Según la información de la causa, ambos episodios habrían ocurrido cuando los estudiantes todavía eran menores de edad.

El origen de las actuaciones estuvo vinculado con las denuncias por presuntos contactos y mensajes de contenido sexual mediante plataformas digitales. A partir de esas presentaciones se puso en marcha una investigación penal que, después de aproximadamente seis años, llegará a la instancia del debate oral.

La extensión del trámite judicial constituye uno de los aspectos que caracterizan el recorrido de este expediente, que pasó por la etapa de investigación penal preparatoria, la incorporación de medidas probatorias y finalmente la elevación a juicio.

La querella buscará acreditar los hechos y la participación del acusado

En esta nueva etapa, la representación de una de las víctimas tendrá participación como querellante particular. Gandini explicó que su intervención estará orientada a acompañar el trabajo de la Fiscalía y colaborar con la producción de los elementos necesarios para acreditar tanto la existencia material de los hechos como la participación del acusado.

El abogado sostuvo que la parte querellante buscará aportar todo lo que esté a su alcance para contribuir al desarrollo del debate y al esclarecimiento de las situaciones denunciadas.

En ese sentido, destacó que la investigación penal preparatoria permitió reunir elementos que, a criterio de la querella, acreditan los hechos denunciados y justifican que la causa avance hacia el juicio. "Vamos a aportar y ayudar en todo lo que se pueda a la fiscal, a los fines de poder acreditar la existencia material del hecho y la participación del acusado, para que se obtenga una condena y que la misma sea efectiva", afirmó Gandini.

La expectativa expresada por el representante de una de las víctimas está puesta, por lo tanto, en que el debate permita sostener la acusación y alcanzar una sentencia condenatoria de cumplimiento efectivo.

La querella tendrá como objetivo colaborar con la Fiscalía durante el proceso, aportando los elementos que considere necesarios para demostrar las circunstancias denunciadas y la intervención que se le atribuye a Olivera.

Dos hechos bajo análisis en el Juzgado Correccional

El debate que comenzará el jueves 3 de diciembre permitirá que la Justicia analice los dos episodios incluidos en la acusación contra el docente de religión.

La causa tiene como particularidad que las presuntas víctimas eran alumnos de la Escuela Quintana y menores de edad cuando habrían ocurrido los hechos. Las denuncias que dieron origen al expediente estuvieron relacionadas con comunicaciones mediante redes sociales y mensajes de contenido sexual.

Expectativa por una condena de cumplimiento efectivo

La parte querellante manifestó que espera que el juicio permita acreditar la materialidad de los hechos y la participación del acusado, con el objetivo de obtener una condena de cumplimiento efectivo.

La intervención de Gandini estará centrada en acompañar a la Fiscalía durante el debate y colaborar para que los elementos reunidos durante la investigación puedan ser considerados en el análisis judicial.

El proceso tendrá como eje las comunicaciones que habrían existido entre el docente y sus alumnos mediante redes sociales, así como los dos hechos denunciados que involucran a exestudiantes menores de edad al momento de los sucesos.

De esta manera, el próximo 3 de diciembre comenzará una instancia judicial esperada después de aproximadamente seis años de trámite, en una causa que se inició por denuncias de presunto grooming en la Escuela Quintana y que ahora deberá avanzar hacia el análisis oral de las acusaciones.

La resolución del caso quedará en manos de la Justicia, que deberá examinar los hechos investigados y determinar las responsabilidades correspondientes en función de las pruebas y los elementos que se presenten durante el debate.