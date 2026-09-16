¿Violó la perimetral? Investigan a Facundo Moyano por una supuesta cita secreta con Candela Arizaga

La Justicia porteña se encuentra abocada a determinar si Facundo Moyano ha incurrido en el incumplimiento de la prohibición de acercamiento y contacto dictada en su contra. De acuerdo con la información recabada, la hipótesis bajo análisis apunta a un presunto encuentro entre el ex diputado y Candela Arizaga en el interior de un apart hotel situado en Puerto Madero. Esta situación judicial se desarrolla en el marco de una causa en la que continúan plenamente vigentes diversas medidas cautelares, las cuales fueron impuestas por la presunta comisión de los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

Para esclarecer los hechos, la fiscal Florencia Nocerez dispuso en las últimas horas una serie de medidas investigativas orientadas a corroborar la veracidad del encuentro. Como parte de estas diligencias, personal especializado fue enviado al establecimiento hotelero con el objetivo de secuestrar las grabaciones de las cámaras de seguridad y los libros de registro de huéspedes. En la actualidad, tanto las imágenes fílmicas como la documentación obtenida se encuentran bajo un riguroso análisis pericial por parte de los investigadores del caso.

El origen de las medidas cautelares y los hechos de Belgrano

La gravedad de la pesquisa radica en la naturaleza de las restricciones legales que pesan sobre el ex legislador. Facundo Moyano tiene formalmente prohibido acercarse a menos de 300 metros de Candela Arizaga, así como mantener cualquier tipo de contacto con ella. Estas limitaciones cautelares fueron establecidas a raíz de los graves sucesos acontecidos durante la madrugada del 4 de agosto en el barrio porteño de Belgrano.

Durante aquella jornada, los acontecimientos se desencadenaron cuando Arizaga huyó corriendo del edificio emplazado en la Avenida del Libertador, donde reside Moyano, siendo interceptada de manera posterior por efectivos de la Policía de la Ciudad. En el marco de esa intervención policial, uno de los agentes intervinientes declaró haber escuchado de la propia joven que su pareja la había agredido físicamente y mantenido encerrada contra su voluntad. Con motivo de esta denuncia preliminar, el ex diputado resultó detenido, aunque recuperó su libertad horas más tarde, quedando formalmente sujeto al cumplimiento estricto de las medidas cautelares que hoy son objeto de revisión.

La postura de la defensa y la solicitud de levantamiento

A pesar de los indicios iniciales que motivaron la intervención judicial, el escenario procesal ha sumado matices a través de la postura adoptada por la presunta víctima y su representación legal. En instancias posteriores a los hechos, Candela Arizaga negó de forma categórica haberle manifestado al policía interviniente que hubiera sido víctima de agresiones físicas o de una privación de su libertad. Asimismo, la joven ha expresado de manera reiterada su firme intención de volver a entablar contacto con Moyano.

En consonancia con esta voluntad, su letrado patrocinante, el abogado Roberto Herrera, formalizó este miércoles un nuevo escrito ante la Fiscalía de Género Norte. A través de esta presentación jurídica, se solicitó de manera formal el "inmediato levantamiento" de todas las restricciones vigentes. Los fundamentos del planteo sostienen que:

Ya no existiría un riesgo concreto que justifique la continuidad de las medidas cautelares.

Se remarcó explícitamente la voluntad de la representada de "restablecer el vínculo" con Moyano.

Se reiteró que la joven niega categóricamente haber sido víctima de violencia física o psicológica por parte del ex diputado.

Se enfatizó la negación de haber estado privada de su libertad en el domicilio del barrio de Belgrano.

El argumento central de la defensa postula que las medidas poseen un carácter estrictamente preventivo y que su mantenimiento debe estar fundamentado en la existencia comprobada de un riesgo actual.

A pesar de los argumentos esgrimidos por la defensa y de la solicitud expresa presentada por Arizaga, la fiscalía interviniente aún no ha procedido al levantamiento de las restricciones. Por este motivo, las medidas restrictivas continúan plenamente vigentes mientras se profundiza la investigación penal. En este escenario de doble vía, la labor de los pesquisas avanza de manera simultánea para esclarecer el episodio del apart hotel de Puerto Madero y dilucidar si Moyano pudo haber vulnerado las disposiciones judiciales antes de que los tribunales emitan una resolución definitiva sobre su continuidad.