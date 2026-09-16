Se incendió en una vivienda en Catamarca: las llamas provocaron daños materiales

Pasado el mediodía de hoy, a las 12:40, efectivos de la Seccional Octava se constituyeron en un domicilio ubicado sobre calle Los Tilos, entre Jorge "Negro" Herrera y Santa Cecilia, luego de que se informara que en el lugar se estaría produciendo un incendio.

Al arribar al domicilio, los uniformados constataron la presencia de un foco ígneo. De acuerdo con la información relevada en el lugar, el incendio se habría originado en una galería, propiedad de una mujer de 41 años de edad.

Ante la situación, los efectivos actuaron de inmediato y solicitaron la presencia de personal especializado para intervenir sobre las llamas.

Bomberos trabajaron para sofocar el fuego

Tras el requerimiento, se hicieron presentes sus pares de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia, quienes llevaron adelante las tareas correspondientes a su especialidad para controlar la situación.

El trabajo del personal permitió finalmente sofocar las llamas, evitando que el foco ígneo continuara afectando el sector donde se había iniciado.

Como consecuencia del incendio se registraron daños materiales parciales en la galería. La información disponible no establece otros daños vinculados al hecho, mientras que las circunstancias que provocaron el inicio del fuego todavía no fueron determinadas.

En ese sentido, las causas del incendio son materia de investigación, por lo que no se estableció hasta el momento cómo se habría originado el foco ígneo.

La investigación quedó en manos de la Justicia

Una vez controlada la situación, los efectivos policiales dieron intervención a los sumariantes de la Unidad Judicial N.º 8, quienes quedaron a cargo de labrar las actuaciones correspondientes.

De esta manera, la intervención se desarrolló en dos frentes: por un lado, el despliegue del personal especializado de Bomberos permitió contener y extinguir el incendio; por otro, la intervención de la Unidad Judicial N.º 8 permitirá avanzar con las actuaciones relacionadas con el hecho.

El episodio tuvo como escenario una propiedad ubicada sobre calle Los Tilos, entre Jorge "Negro" Herrera y Santa Cecilia, donde el fuego habría comenzado en una galería perteneciente a una mujer de 41 años. Por el momento, el dato central que permanece pendiente de establecer es precisamente el origen del foco ígneo, aspecto que forma parte de la investigación.

Los trabajos realizados por la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia permitieron dar por sofocadas las llamas, mientras que las actuaciones judiciales correspondientes quedaron a cargo de los sumariantes de la Unidad Judicial N.º 8.