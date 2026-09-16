Investigación por robos en Catamarca: cayó un sospechoso y secuestraron elementos robados

La génesis de este importante procedimiento se desprende de dos denuncias penales que fueron radicadas de manera formal en las Unidades Judiciales N° 4 y N° 10. En dichos sumarios, una mujer y un hombre manifestaron ante las autoridades que habrían sido víctimas de ilícitos. A partir de estas presentaciones, se iniciaron rigurosas tareas investigativas bajo las estrictas directivas emanadas del Juzgado de Control de Garantías N° 2 y de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Este.

Con el avance de las pesquisas y las órdenes judiciales correspondientes, los numerarios de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia, actuando conjuntamente con sumariantes de los precintos judiciales mencionados, se constituyeron de manera simultánea en dos inmuebles estratégicamente ubicados en el barrio Magisterio y en el Complejo Habitacional Valle Chico, donde materializaron las medidas judiciales dispuestas.

Secuestro de elementos probatorios de interés

Durante el desarrollo de los allanamientos en los domicilios señalados, los efectivos policiales lograron recuperar una notebook marca Asus, la cual sería producto de uno de los delitos investigados, por lo que quedó en calidad de secuestro. Asimismo, el operativo fiscal y policial permitió la incautación de otros bienes de relevancia para la causa que robustecen la investigación en curso:

Una motocicleta Motomel S2 150 cc. de color gris.

Un par de calzados.

Estos objetos fueron formalmente retenidos para ser sometidos a las pericias correspondientes y, posteriormente, ser restituidos a sus legítimos propietarios conforme avancen las actuaciones legales.

Detención del presunto autor y situación judicial

Como corolario de las medidas ejecutadas en el barrio Magisterio y en el Complejo Habitacional Valle Chico, los investigadores concretaron el arresto de uno de los presuntos autores de los hechos denunciados por las víctimas.

El sujeto aprehendido fue identificado como un hombre de apellido Celarayan, de 29 años de edad. Tras su captura, el sospechoso fue inmediatamente puesto a disposición de la Justicia interviniente, organismo desde donde ya se impartieron las directivas a seguir para continuar con el proceso legal correspondiente.