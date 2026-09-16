Un adolescente manejaba una moto y chocó contra una bici: una joven fue hospitalizada de urgencia

En la tarde de hoy, a exactamente las 13:55 horas, la tranquilidad de la ciudad de Tinogasta se vio interrumpida por un llamado de alerta que movilizó de manera inmediata a los mecanismos de seguridad y prevención. Tras recibir el aviso emitido por el sistema SAE-911, efectivos policiales pertenecientes a la Comisaría Departamental Tinogasta se constituyeron con rapidez en el lugar de los acontecimientos. El suceso tuvo lugar específicamente en la intersección conformada por las calles Eva Perón y Tristán Villafañe, ubicada en la mencionada ciudad perteneciente al Departamento homónimo. Los uniformados llegaron al escenario del incidente vial con el propósito de constatar la situación y coordinar las primeras medidas de asistencia y resguardo de la zona afectada por el tránsito.

La mecánica del impacto entre los rodados

De acuerdo con la reconstrucción inicial de los hechos, la dinámica del incidente involucró a dos vehículos de distinta porte que circulaban por la zona urbana. Por un lado, se desplazaba un adolescente de 16 años de edad, quien conducía una motocicleta marca Motomel modelo Blitz de 110 cc., de color rojo. El conductor menor de edad no iba solo, sino que lo hacía en compañía de una jovencita de 15 años.

Por razones que hasta el momento son materia de investigación y se tratan de establecer por parte de las autoridades competentes, este motovehículo entró en colisión con un rodado menor a tracción a sangre. La otra parte implicada en el impacto fue una bicicleta marca Gravity de color azul, la cual se encontraba conducida por una joven identificada como Delfina del Rosario Carrizo, de 24 años de edad. El choque en dicha esquina urbana generó consecuencias inmediatas sobre la integridad física de los protagonistas, requiriendo la presencia urgente del personal médico especializado.

Asistencia médica y el traslado a la Ciudad Capital

A raíz de la violencia del siniestro vial, la conductora del rodado menor resultó con heridas de consideración. Ante este panorama, la situación de Delfina del Rosario Carrizo demandó la pronta asistencia de facultativos médicos del Nosocomio Zonal, quienes acudieron para estabilizarla y evaluar la gravedad de su cuadro clínico inicial.

Debido a la complejidad y magnitud de las lesiones sufridas como producto del impacto, los profesionales de la salud determinaron la necesidad de evacuarla del centro sanitario local. Por este motivo, se dispuso su traslado al Hospital San Juan Bautista de esta Ciudad Capital, con el fin de que reciba una atención de mayor complejidad y el seguimiento adecuado para su recuperación.

Intervención de la Justicia y directivas legales

Ante la gravedad del siniestro vial y el posterior traslado de la herida hacia la capital provincial, las autoridades policiales procedieron a dar parte formal a los órganos judiciales competentes. De este modo, tomó conocimiento de lo sucedido la Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial, la cual asumió la conducción de las actuaciones sumariales correspondientes. Desde dicha dependencia fiscal se impartieron de manera inmediata las directivas e indicaciones sobre los pasos a seguir, orientadas a esclarecer fehacientemente las responsabilidades y circunstancias que rodearon al hecho.