Caso INTA: indagan a la víctima de abuso por las amenazas a su presunto abusador

En Fiscalía General se lleva adelante la indagatoria a Carla Agustina Silva, víctima de abuso sexual en el denominado caso INTA, a raíz de un incidente que protagonizó con uno de los hombres señalados como sus abusadores.

La joven se encuentra acompañada por agrupaciones feministas, cuyos integrantes cuestionaron el accionar de la Justicia a partir de la decisión de avanzar con la indagatoria relacionada con el episodio denunciado.

El procedimiento judicial se desarrolla a partir de una presentación realizada por Emmanuel Agüero, quien denunció a Silva y a otros dos hombres a los que manifestó no conocer. La denuncia está vinculada con una situación ocurrida durante la madrugada del pasado jueves y contempla, según lo expresado por el denunciante, amenazas y daños materiales.

La instancia que se desarrolla en Fiscalía General se inscribe, de este modo, en una nueva derivación judicial vinculada con el caso, aunque la denuncia presentada se refiere específicamente al episodio ocurrido durante aquella madrugada.

La denuncia presentada ante la Unidad Judicial N° 4

El origen de esta actuación se encuentra en una denuncia realizada el pasado jueves ante la Unidad Judicial N° 4. Allí, Emmanuel Agüero efectuó una presentación contra Carla Agustina Silva y contra otros dos hombres, a quienes señaló como personas que no conocería.

De acuerdo con lo expresado por Agüero en su presentación judicial, el episodio se produjo durante la madrugada de ese mismo día. Según su relato, al llegar al domicilio, los involucrados comenzaron a amenazarlo, situación que habría provocado que decidiera ingresar al interior de la vivienda.

El denunciante sostuvo que, pese a haber ingresado al domicilio, las amenazas habrían continuado desde el exterior. Siempre de acuerdo con su presentación, las personas que se encontraban afuera le exigían que saliera de la vivienda.

El relato incorporado a la denuncia describe así una situación desarrollada durante la madrugada, en la que las amenazas denunciadas habrían continuado incluso después de que Agüero ingresara al domicilio.

El episodio que derivó en la denuncia por daños

En medio de esa situación se habría producido el hecho que posteriormente derivó en la denuncia por daños materiales.

Según manifestó Agüero, la mujer tomó una motocicleta que se encontraba estacionada en la vereda y la arrojó contra el suelo. El vehículo señalado en la denuncia es una Motomel Bit 110 cc Tunning, de color roja. De acuerdo con la presentación realizada, el estado de la motocicleta habría resultado afectado como consecuencia del episodio denunciado.

El hecho relacionado con el vehículo constituye uno de los elementos incluidos en la denuncia presentada ante la Unidad Judicial N° 4. La acusación contempla, según lo expresado por Agüero, tanto las amenazas que habría recibido durante el episodio como los daños materiales que atribuye a la acción denunciada.

Los hechos son relatados en esta instancia a partir de lo expresado por el denunciante en su presentación judicial, mientras que la indagatoria de Silva representa una instancia dentro del procedimiento que se desarrolla actualmente en Fiscalía General.

La acompañan agrupaciones feministas

Mientras se desarrolla la indagatoria, Carla Agustina Silva está acompañada por agrupaciones feministas, que expresaron cuestionamientos respecto del accionar de la Justicia.

La presencia de estas organizaciones se produce en el contexto del caso INTA y frente a la situación judicial que atraviesa actualmente Silva, quien es víctima de abuso sexual en el caso mencionado y, en esta oportunidad, es indagada a partir de una denuncia vinculada con un episodio protagonizado con uno de sus abusadores.

El acompañamiento de las agrupaciones feministas y sus cuestionamientos al accionar judicial constituyen otro de los elementos que rodean esta nueva instancia del expediente.