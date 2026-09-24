Caso Loan: Caillava ya tiene fecha para declarar y el juicio entra en una etapa clave

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes definió cuándo se producirá una de las declaraciones consideradas centrales dentro del juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, de 5 años. La ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, de 54 años, declarará ante los jueces el próximo 7 de octubre, luego de que el debate retome sus actividades tras un receso.

La audiencia se desarrolló este miércoles y permitió establecer el cronograma de una instancia especialmente esperada dentro del proceso. Caillava es una de las principales acusadas y su declaración había sido anticipada por sus abogados, Ernesto González y Agostina Furlán, quienes al inicio del debate habían señalado que tanto ella como su marido, el ex capitán de navío Carlos Guido Pérez, de 65 años, tenían previsto declarar, aunque habían condicionado esa decisión a los testimonios que se fueran incorporando al juicio.

La defensa de la pareja habría resuelto acelerar la declaración de Caillava después de las exposiciones de la enfermera Alicia Axon y de Deisy Leonela Ávalos, vecina de 9 de Julio. Esta última aseguró que no escuchó toser a Caillava mientras permaneció en el hospital, algunas horas después de la desaparición de Loan.

Axon, quien fue testigo del casamiento de Caillava y reconoció que ambas mantienen una amistad, sostuvo que la imputada había concurrido al hospital debido a un cuadro de tos. Según su relato, la directora del establecimiento le sugirió que se aplicara corticoides y un antibiótico para que pudiera concurrir al día siguiente a una consulta médica en la ciudad de Corrientes.

El viaje fue justificado por Caillava con el argumento de que el turno había sido gestionado antes de la desaparición de Loan y que correspondía a una consulta con una ginecóloga por un posible caso oncológico. Sin embargo, durante su declaración, Axon relató que esa noche conversaron sobre el tema y que su amiga Victoria le manifestó que su visita era a un urólogo, debido a un cuadro de incontinencia.

El hijo de Caillava también deberá dar explicaciones

La jornada siguiente también tendrá una declaración relevante. Para el 8 de octubre está previsto que comparezca ante el tribunal Jorge Luciano Bertón, hijo de Caillava, quien no está imputado en la causa.

Bertón deberá explicar qué hizo el 13 de junio de 2024, fecha en que desapareció Loan, y también qué actividades realizó durante el día siguiente.

El interés de los investigadores sobre sus movimientos surge, entre otros elementos, del análisis de las antenas de telefonía celular. A partir de esa información, algunos investigadores sospechan que Caillava y Pérez habrían pasado por la casa de "Jorgito" cuando regresaron de El Algarrobal, horas después de la desaparición.

La hipótesis contrasta con lo declarado por el matrimonio ante la Justicia. Caillava y Pérez señalaron que, luego de regresar, se dirigieron directamente a su vivienda, ubicada sobre el otro margen de la ruta 123.

El tribunal rechazó nuevos testigos

Durante la audiencia de este miércoles, el tribunal integrado por Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco tomó además distintas decisiones respecto de la producción de prueba. Los jueces rechazaron la convocatoria de una serie de nuevos testigos, entre ellos el abogado Fernando Burlando y el ex fiscal de Goya Juan Carlos Castillo. También descartaron la realización de una reconstrucción del hecho.

La jornada estuvo atravesada, además, por la situación de Ceroleni. El magistrado se refirió a su próxima jubilación y descartó que su salida pueda provocar retrasos en el proceso o generar planteos de nulidad.

Ceroleni recordó que había iniciado el trámite jubilatorio hace dos años y que recientemente el Gobierno aceptó su retiro mediante decreto. El magistrado dejará la presidencia del tribunal el 1° de diciembre próximo. También señaló que cualquiera de los cuatro jueces que continuarán en funciones podrá asumir la presidencia del debate.

Los peritajes sobre la camioneta de Pérez y Caillava

Entre los testimonios escuchados este miércoles estuvo el de Hugo Daniel Duarte, trabajador municipal de 9 de Julio, quien presenció los peritajes realizados sobre la Ford Ranger de Pérez y Caillava.

Duarte relató que observó el secuestro de una botellita de agua y de otro elemento ubicado sobre la alfombra del vehículo. También afirmó haber advertido la presencia de manchas azules en la parte delantera del rodado cuando los peritos rociaron la carrocería con Luminol.

Según su testimonio, los especialistas le indicaron que esas marcas señalaban la presencia de sangre.

Posteriormente declaró la licenciada en investigación criminal de la Policía Federal Johanna Méndez, quien explicó que analizó información extraída de los teléfonos celulares de los imputados Laudelina Peña, de 47 años; Bernardino Antonio Benítez, de 39; el comisario Walter Maciel, de 45; y Mónica del Carmen Millapi, de 37.

Méndez señaló que el día de la desaparición hubo "bastante" actividad en el teléfono de Laudelina. Entre los contactos registrados aparecieron:

María Victoria Caillava .

. Catalina Peña , abuela de Loan.

, abuela de Loan. Macarena Peña , hija de Catalina.

, hija de Catalina. Camila Núñez , sobrina política de Catalina.

, sobrina política de Catalina. Dos contactos con un número que no se encontraba agendado.

La investigadora también afirmó que en los teléfonos de Laudelina y Maciel se encontraron distintas fotografías del botín de Loan que había sido "plantado" en un lodazal situado a unos dos kilómetros del lugar de la sustracción.

En cuanto al teléfono de Maciel, Méndez indicó que registraba numerosos mensajes con su madre, a quien, según dijo, le daba detalles de la búsqueda. Sin embargo, minutos después, el abogado del comisario, Richard Vallejos, cuestionó ese punto y sostuvo que era imposible porque la mujer había fallecido cuando Maciel tenía 17 años.

Más análisis de celulares y procedimientos en El Algarrobal

Una tarea similar fue desarrollada por la suboficial Dalma Yamila Benítez, quien trabajó sobre los teléfonos de Catalina, Macarena, Benítez y su hijo.

Respecto del celular de Catalina, explicó que se trataba de un dispositivo analógico que únicamente podía utilizarse para llamadas y mensajes de texto. Dentro de ese análisis apareció un dato llamativo: se detectaron 34 llamados cuyos registros habían sido eliminados.

La suboficial también indicó que el teléfono de Macarena no estaba activo al momento del hecho. Durante la audiencia se abordaron además procedimientos realizados en una propiedad de El Algarrobal, donde se utilizaron perros entrenados para la búsqueda de cadáveres. Luego, los procedimientos continuaron en el cementerio, donde llegó a romperse una base de cemento construida recientemente.

Según el relato incorporado al debate, "esa obra la había mandado a hacer el portero de la escuela y era para su tumba". En ese lugar se produjo una reacción de los perros RH, entrenados para detectar restos humanos, aunque los guías atribuyeron la reacción a la "contaminación" propia de un cementerio.

Finalmente declaró Horacio Céspedes, quien fue testigo del allanamiento realizado en el departamento de Pérez, en Resistencia. El hombre afirmó que en ese procedimiento solo se secuestró un pendrive.

El juicio continuará después de un nuevo receso

La próxima semana no habrá audiencias debido a que los jueces participarán de un encuentro de tribunales orales. El debate se inició el 16 de junio y hasta el momento ya declararon poco más de 50 testigos, entre ellos familiares de Loan.

De los siete acusados por la sustracción y ocultamiento del niño, mientras que existen otros diez acusados por desviar la investigación, solamente tres dieron hasta ahora su versión ante el Tribunal: Laudelina Peña, Bernardino Antonio Benítez y el comisario Walter Maciel.

En ese contexto, las fechas del 7 y 8 de octubre adquieren especial relevancia dentro del cronograma del juicio. Primero será el turno de María Victoria Caillava, una de las principales acusadas, y un día después deberá declarar su hijo Jorge Luciano Bertón, quien no está imputado pero deberá brindar explicaciones sobre sus movimientos durante las jornadas del 13 y 14 de junio de 2024.

La definición del tribunal abre así una nueva instancia dentro de un proceso que continúa incorporando testimonios, análisis de comunicaciones, peritajes y reconstrucciones de los movimientos de quienes estuvieron vinculados de distintas maneras con las horas posteriores a la desaparición de Loan.