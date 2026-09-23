Dos allanamientos y un arresto en el interior de Catamarca tras una denuncia por abuso sexual

Ayer, a raíz de una denuncia penal radicada por una mujer en representación de su hija, se puso en marcha una serie de procedimientos vinculados con una causa que investiga el supuesto delito contra la integridad sexual.

Por disposición del Juzgado de Control de Garantías Laboral y de Menores de la Tercera Circunscripción Judicial, efectivos de la Comisaría Departamental Belén llevaron adelante distintas medidas judiciales destinadas a reunir elementos de interés para la investigación.

En ese marco, los efectivos se trasladaron hasta un domicilio ubicado en la localidad de La Ciénaga, en el departamento Belén, donde materializaron un allanamiento. Durante el procedimiento fueron incautados siete teléfonos celulares, los cuales tendrían información de interés relacionada con la causa que se encuentra bajo investigación.

El secuestro de estos dispositivos quedó incorporado a las actuaciones, en el marco de las medidas dispuestas judicialmente y de las tareas de pesquisa que continuaron posteriormente.

Arrestaron a un joven de 28 años

La investigación tuvo además una derivación concreta en la ciudad de Belén, donde los policías continuaron con las tareas de pesquisa y procedieron al arresto de un joven de 28 años de edad.

De acuerdo con la información proporcionada, el hombre estaría vinculado con el hecho que es objeto de investigación. Tras su arresto, fue alojado en la dependencia policial correspondiente.

La medida se produjo como parte de la continuidad de las actuaciones iniciadas a partir de la denuncia penal y de los procedimientos ordenados por la Justicia interviniente.

Un segundo procedimiento en el barrio Las Flores

La investigación sumó una nueva medida durante la jornada de hoy. Los uniformados llegaron hasta una vivienda ubicada en el barrio Las Flores, de la ciudad de Belén, donde cumplimentaron otra medida judicial.

En este segundo procedimiento fueron secuestrados distintos elementos que también quedaron a disposición de la Justicia Penal interviniente. El material incautado comprende dispositivos electrónicos, medios de almacenamiento de información y documentación.

Entre los elementos secuestrados se encuentran:

Dos teléfonos celulares.

Una tablet.

Cuatro tarjetas SIM.

Dos pendrives.

Una libreta.

El conjunto de estos elementos pasó a disposición de la Justicia Penal, que interviene en la causa y deberá determinar su relevancia dentro de la investigación.