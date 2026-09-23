Tras un operativo, desarticulan una presunta red de estafas en Catamarca

A las 10:00 de la mañana de hoy, la tranquilidad del norte de la Capital catamarqueña se vio interrumpida por una serie de procedimientos judiciales y policiales de relevancia. Por estricta disposición del Juzgado de Control de Garantías N° 2 y a pedido formal de la Fiscalía de Instrucción N° 7, un contingente compuesto por numerarios de la División Ciberdelitos de la Policía de la Provincia y sumariantes de la Unidad Judicial N° 8 se constituyó en el terreno para llevar a cabo una medida de rigor. El epicentro de la intervención se situó específicamente en la manzana "G" del barrio La Esperanza, una zona residencial que hoy acaparó la atención de los investigadores en el marco de una causa penal en curso.

La coordinación de estas áreas especializadas responde a la complejidad que revisten los delitos informáticos y las maniobras fraudulentas modernas, requiriendo la pericia técnica de los efectivos de Ciberdelitos en conjunto con el trabajo documental y de campo aportado por la Unidad Judicial.

Esta articulación institucional permitió irrumpir en el domicilio señalado con el objetivo de recolectar elementos probatorios clave para el avance de la investigación judicial, garantizando que cada paso del procedimiento se ajuste estrictamente a las normativas legales vigentes bajo la supervisión de los magistrados intervinientes.

Durante el desarrollo del allanamiento en el inmueble ubicado en la manzana "G" del barrio La Esperanza, los uniformados y sumariantes lograron concretar el secuestro de diversos objetos de interés para la pesquisa. Entre los elementos recolectados que pasaron a formar parte formal del expediente se encuentran los siguientes:

Dos teléfonos celulares, dispositivos que concentran información digital fundamental para peritajes informáticos posteriores.

Una boleta de impuesto, documento físico que aporta datos fiscales y domiciliarios de vital importancia para trazar conexiones en la investigación.

Estos elementos secuestrados estarían estrechamente relacionados con una denuncia formal por el supuesto delito de estafa, figura penal que motivó el despliegue de los fiscales y jueces actuantes. De este modo, los dispositivos móviles y el papel recabado quedaron de inmediato a total disposición de la Justicia interviniente, la cual continuará con las diligencias procesales necesarias para esclarecer los hechos denunciados y determinar las responsabilidades penales que correspondan a los implicados en esta causa que sacude a la jurisdicción catamarqueña.