Catamarca: secuestran un auto de alta gama vinculado a un robo en Córdoba

En la jornada de ayer, el despliegue de las fuerzas de seguridad cobró protagonismo cuando numerarios de la División Sustracción de Automotores de la Policía de la Provincia, tras llevar a cabo diversas tareas de su especialidad, se hicieron presentes en una locación específica. El procedimiento se desarrolló sobre la calle Juan Pablo Vera, situada entre Padre Esquiú y María Luisa Mazzuco, dentro de la localidad de San Isidro, perteneciente al departamento Valle Viejo.

En dicho punto geográfico, los efectivos interceptaron un vehículo para someterlo a los controles de rigor. Las acciones desplegadas en el terreno permitieron a las autoridades verificar la situación legal del rodado mediante la base de datos oficial, destapando una alerta interprovincial que movilizó de inmediato los protocolos institucionales pertinentes para este tipo de hallazgos delictivos.

El Hallazgo del Automóvil y el Requerimiento Judicial

Durante las labores de fiscalización, los agentes procedieron a controlar minuciosamente un automóvil Audi A4. Al ingresar los datos al sistema informático, la plataforma arrojó un resultado determinante que cambió el rumbo de las diligencias: el rodado contaba con un requerimiento Judicial formal dispuesto por la Justicia de la provincia de Córdoba.

Vehículo involucrado: Automóvil Audi A4.

Motivo del pedido: Supuesto delito de robo.

Origen del requerimiento: Justicia de la provincia de Córdoba.

Situación legal: Quedó formalmente en calidad de secuestro.

La constatación de esta medida restrictiva confirmó que el automóvil se encontraba vinculado a una causa penal abierta en otra jurisdicción, lo que activó de forma instantánea la cadena de mandos judiciales y policiales en el territorio provincial.

Profundización de la Investigación y Medidas Domiciliarias

Lejos de concluir con la incautación inicial en la vía pública, la investigación criminal continuó su curso bajo las directivas específicas de la Fiscalía de Instrucción en turno N° 7. En virtud de este mandato, los numerarios policiales aunaron esfuerzos operativos con Sumariantes de la Unidad Judicial N° 10, conformando un equipo multidisciplinario para avanzar sobre posibles ramificadores de la causa.