Caso Loan: declara el hijo de María Victoria Caillava mientras avanza el juicio

Jorge Luciano Bertón, hijo de la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, declara este jueves en el juicio por la supuesta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña. Bertón es oficial de la Policía Federal Argentina (PFA) y fue convocado para prestar testimonio ante el Tribunal Federal de Corrientes.

La audiencia se desarrolla en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, donde los jueces Fermín Amado Ceroleni, Simón Pedro Bracco y Eduardo Ariel Belforte llevan adelante el proceso.

De acuerdo con fuentes del caso informadas a la Agencia Noticias Argentinas, Bertón fue citado por el fiscal federal Carlos Schaefer, quien también convocó para esta jornada a otros dos testigos: Silvana Beatriz Romero, integrante de la Policía Federal Argentina, y Mario Justo "Wacha" González, vecino del paraje Algarrobal.

La declaración de Bertón adquiere relevancia dentro de una jornada que incorpora nuevos testimonios al proceso, después de que su madre, María Victoria Caillava, compareciera por primera vez ante los jueces durante el miércoles.

Quiénes fueron convocados a declarar

La jornada testimonial contempla la presencia de tres personas convocadas por el fiscal federal:

Jorge Luciano Bertón: oficial de la Policía Federal Argentina e hijo de María Victoria Caillava.

oficial de la Policía Federal Argentina e hijo de María Victoria Caillava. Silvana Beatriz Romero: integrante de la Policía Federal Argentina.

integrante de la Policía Federal Argentina. Mario Justo "Wacha" González: vecino del paraje Algarrobal.

Los testimonios se producen ante el Tribunal Federal de Corrientes, integrado por Ceroleni, Bracco y Belforte, en el marco del juicio que investiga la supuesta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña.

La declaración de María Victoria Caillava

Un día antes de la declaración de su hijo, María Victoria Caillava compareció por primera vez ante el tribunal y brindó su versión sobre lo ocurrido durante el almuerzo realizado en la casa de la abuela Catalina.

Caillava sostuvo que el encuentro fue "normal y tranquilo" y explicó que las personas presentes conversaban con quienes tenían a su lado. Según su reconstrucción, el almuerzo finalizó a las 13:40, momento en el que "las señoras se levantaron a lavar los platos" mientras "los chicos andaban por ahí".

De acuerdo con su relato, los menores fueron con Benítez hacia el fondo y, posteriormente, "en un momento desaparecieron todos".

La reconstrucción de esos momentos constituye uno de los ejes de la declaración de Caillava, quien explicó ante los jueces cómo transcurrieron los minutos posteriores al almuerzo y qué hizo junto a su marido.

El partido de River y la salida de la casa

Al referirse al momento posterior a la desaparición del menor, Caillava relató que ese día jugaba River Plate y que ella y su esposo eran socios y fanáticos del club. Según explicó, alrededor de las 14:15, su marido le dijo: "Mari vamos antes que comience el partido". Ella respondió que esperara porque quería llevarse unas mandarinas.

A partir de allí, describió una serie de acciones que, según su exposición, ocurrieron en pocos minutos. Catalina les indicó a Laudelina y Camila Nuñez que tomaran una bolsa para que Caillava pudiera llevarse las mandarinas.

La mujer señaló que las plantas se encontraban junto al lugar donde habían almorzado, a siete pasos de distancia. Mientras bajaban las mandarinas, escuchó que sonaba el teléfono celular de Laudelina Peña.

Caillava relató que Laudelina se apartó hacia el sector de la planta de mandarinas para atender el teléfono, detrás de la capillita de Catalina. Allí, según su declaración, dijo: "Era Antonio, preguntando si Loan llegó".

La explicación sobre el momento en que se retiraron

Después de escuchar esa conversación, Caillava sostuvo que manifestó con naturalidad: "Bueno, nosotros nos vamos". Según explicó ante los jueces, en ese momento desconocían que las personas presentes se habían retirado con los niños para buscar una planta de naranjas ubicada a 600 metros de la casa.

La mujer vinculó esa circunstancia con la secuencia que llevó a su salida del lugar junto a su marido. Su relato se concentró en reconstruir qué sabía en ese momento y qué información, según su versión, desconocía.

En ese contexto, también explicó el trayecto realizado posteriormente y afirmó que el vehículo no se detuvo hasta llegar a la Ruta Nacional Nº 123.

El trayecto hacia la Ruta Nacional Nº 123

Caillava aseguró que durante el trayecto no realizaron ninguna parada hasta alcanzar la Ruta Nacional Nº 123. Según su declaración, su marido, identificado como Pérez, conducía a una velocidad inferior a los 20 kilómetros por hora porque el camino se encontraba en condiciones que calificó como "intransitable".

La reconstrucción de ese recorrido formó parte de su exposición ante los jueces, al igual que los acontecimientos ocurridos en la casa de la abuela Catalina antes de la salida.

Durante su declaración, además, Caillava manifestó un vínculo de especial consideración hacia Catalina. "Siento un aprecio muy especial por la abuela Catalina", expresó ante el tribunal.

La acusación que Caillava negó

Otro de los puntos centrales de la declaración de María Victoria Caillava fue la negativa a una versión que la vinculaba con un supuesto atropello del menor.

Caillava negó haber atropellado a Loan y sostuvo que esa versión de los hechos "conviene" a varias personas.

Su declaración se produjo en la jornada previa al testimonio de su hijo, Jorge Luciano Bertón, quien ahora debe responder ante el Tribunal Federal de Corrientes en calidad de testigo.

Mientras avanzan las declaraciones convocadas por el fiscal federal Carlos Schaefer, el proceso incorpora así nuevos testimonios alrededor de las circunstancias que rodearon la desaparición de Loan Danilo Peña. La jornada reúne a un integrante de la Policía Federal que además es hijo de una de las acusadas, a otra uniformada de la misma fuerza y a un vecino del paraje Algarrobal, en una nueva instancia del juicio que se desarrolla en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional.