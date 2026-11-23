Tres efectivos policiales que se encontraban fuera de servicio intervinieron para asistir a un hombre de 59 años que se descompensó mientras se disputaba un partido de fútbol en una cancha de la ciudad Capital.

El episodio ocurrió en un predio ubicado sobre avenida Presidente Castillo al 400. Al advertir la situación, el sargento Hernán Gustavo Reartes, el sargento Ángel Maximiliano González y el cabo primero Juan Pablo González comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Según la información policial, el hombre presentaba escasos signos vitales, por lo que los efectivos continuaron con las maniobras hasta lograr estabilizarlo.

Posteriormente, dieron intervención al personal de la Comisaría Seccional Décima Segunda y solicitaron la presencia de profesionales médicos del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME).

Los efectivos de esa dependencia también colaboraron con el operativo y ordenaron el tránsito para facilitar el desplazamiento de la ambulancia hasta un sanatorio privado de la Capital, donde fue trasladado el hombre.

Por el hecho tomó conocimiento la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.