Dos personas resultaron heridas este domingo por la noche tras un choque entre dos motocicletas en la zona sur de San Fernando del Valle de Catamarca.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 22 en la intersección de avenida Los Minerales y calle Montevideo. Por causas que se encuentran bajo investigación, los dos rodados colisionaron en ese cruce.

Como consecuencia del impacto, dos personas sufrieron lesiones y debieron recibir asistencia médica en el lugar por parte de los equipos del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME).

En el sector también trabajaron efectivos policiales para ordenar la circulación vehicular y resguardar la escena, mientras que sumariantes de la Unidad Judicial correspondiente realizaron las primeras actuaciones y pericias para establecer cómo ocurrió el accidente.