La desaparición de Raúl Alfredo Moyano, un maestro rural que fue visto por última vez el 12 de octubre en el cerro Ñuñorco Grande, en Tucumán, continúa rodeada de interrogantes. La principal hipótesis de los rescatistas apunta a que las condiciones meteorológicas y las características del terreno pudieron haber provocado que el hombre perdiera la orientación durante el descenso de la montaña.

Uno de los elementos que concentra la atención de quienes participan de la búsqueda es la presencia de niebla, un fenómeno que puede modificar repentinamente las condiciones de visibilidad en la zona. Según explicó uno de los rescatistas a TN, el sector presenta dificultades particulares por la existencia de zanjas y desniveles que representan un peligro para quienes transitan por esos caminos. "Hay muchas zanjas que te pueden tirar para abajo", señaló al describir las características del terreno.

La hipótesis considera que Moyano habría tomado alguno de los caminos disponibles para descender desde la cumbre, pero que la niebla pudo haberlo desorientado y llevado hacia un sector diferente del que tenía previsto recorrer. Entre las posibilidades analizadas por los especialistas se encuentra que haya terminado del otro lado del Ñuñorco Grande, en dirección a la yunga ubicada entre las rutas 325 y 307.

Mientras se intenta establecer qué ocurrió durante aquellas horas, su hijo, Matías Moyano, reclamó que las autoridades mantengan los esfuerzos para encontrarlo. Desde Bariloche, también describió las condiciones cambiantes del clima y sostuvo que su padre pudo haberse confiado ante las modificaciones repentinas de la visibilidad.

El testimonio de su hijo y las dificultades que presenta la montaña

Matías Moyano manifestó su preocupación por la continuidad de la búsqueda y contó que participó personalmente de recorridos por la montaña junto a integrantes de la comuna y otras personas que colaboraron con las tareas.

"Fuimos a colaborar con lo que podíamos dar una mano. Subimos la montaña, hicimos cima, recorrimos algunas quebradas junto a la gente de la comuna", relató al referirse a los esfuerzos realizados para intentar encontrar a su padre. En su testimonio, hizo especial hincapié en el comportamiento de la niebla, a la que describió como un fenómeno particularmente engañoso por la rapidez con la que puede modificar las condiciones del entorno.

"Es traicionera la niebla. Hay momentos donde tenés sol y de la nada desaparece, no ves nada, te cierra el camino. Hay lluvia, se vuelve a despejar. Mi papá se confió por eso", consideró desde Bariloche.

La descripción del hijo del docente coincide con uno de los aspectos centrales de la hipótesis que manejan los rescatistas: la posibilidad de que Moyano haya perdido las referencias visuales necesarias para identificar correctamente el camino de regreso.

Matías también aclaró que su padre contaba con preparación para desarrollar este tipo de actividades. Según explicó, realizaba trekking habitualmente y tenía la costumbre de estudiar los recorridos antes de emprenderlos. Por ese motivo, la desaparición generó interrogantes sobre qué pudo haber sucedido durante una excursión que, de acuerdo con los datos conocidos, había sido planificada.

El viaje desde la Patagonia y la excursión del 12 de octubre

Moyano residía en la Patagonia y había viajado hasta Tucumán para participar del aniversario del fallecimiento de su madre. Durante esa estadía, el domingo 12 de octubre comunicó a sus familiares que tenía previsto ascender al cerro Ñuñorco Grande, una elevación visible desde El Mollar, junto a Tafí del Valle, sobre la ruta 307.

Ese mediodía partió desde la zona de El Potrerillo, con la intención de realizar el recorrido hacia la montaña. Las horas siguientes quedaron reconstruidas parcialmente a partir de un registro audiovisual que el propio docente realizó durante la excursión.

Alrededor de las 17, Moyano llegó a la cumbre conocida como el Banquito. Allí dejó constancia de su llegada mediante un video, en el que también mostró y señaló el camino que tenía previsto utilizar para descender. En esa grabación describió las condiciones de visibilidad que encontraba en ese momento. "Muy cerrado el camino, pero se ve a 50 metros más o menos, o un poquito más", expresó.

Ese registro constituye la última señal de vida que se tuvo del maestro rural. Después de aquella comunicación audiovisual, no volvieron a conocerse datos directos sobre sus movimientos ni sobre el recorrido que finalmente habría realizado para abandonar la montaña.

Tres alternativas para descender desde la cumbre

Uno de los puntos importantes para reconstruir lo sucedido es que, desde el sector del Banquito, Moyano tenía tres posibles caminos para descender del Ñuñorco Grande. Cada uno presentaba características diferentes, circunstancia que forma parte del análisis realizado por los especialistas.

Las alternativas identificadas eran las siguientes:

Camino de la derecha: presentaba precipicios y era una opción de uso menos frecuente.

Camino central: era el recorrido más utilizado y, de acuerdo con la reconstrucción, habría representado la bajada más rápida.

Camino de la izquierda: constituía la tercera alternativa disponible para abandonar la cumbre.

Los especialistas consideran que el docente pudo haber elegido alguna de esas opciones para iniciar el descenso, aunque todavía no se pudo establecer con certeza cuál fue el recorrido que tomó.

La principal posibilidad que manejan es que la niebla lo haya desorientado durante el trayecto. La pérdida de visibilidad, sumada a las características del terreno y a la presencia de zanjas, podría explicar que terminara alejándose del camino que tenía previsto seguir.

En ese contexto, la hipótesis de los rescatistas sitúa el posible desplazamiento de Moyano hacia el otro lado del cerro, en dirección a la zona de yungas comprendida entre las rutas 325 y 307.

La señal del celular, una de las pistas de la investigación

Otro de los elementos que permitió establecer una posible referencia sobre los movimientos posteriores a la desaparición fue la señal del teléfono celular del docente.

Según los datos conocidos, una antena ubicada en Los Sarmientos captó la señal del dispositivo el miércoles 14 de octubre, es decir, dos días después de que Moyano fuera visto por última vez. El mismo registro de ubicación volvió a detectarse el viernes siguiente. Sin embargo, después de esa segunda captación, el teléfono dejó de emitir señal y no volvió a registrarse actividad.

La información constituye una referencia temporal y geográfica dentro de la reconstrucción de los hechos, especialmente porque la ubicación detectada por la antena coincide con el área que los rescatistas consideran como una de las posibles direcciones hacia las que pudo haberse desplazado el docente.

No obstante, los datos disponibles no permiten establecer por sí solos qué ocurrió con Moyano ni confirmar que haya llegado efectivamente al sector señalado por la hipótesis de búsqueda.

La familia pide que no se interrumpan los operativos

Mientras los especialistas mantienen como principal posibilidad que el maestro rural se haya desorientado durante el descenso, su hijo insiste en la necesidad de que las autoridades continúen con la búsqueda.

La participación de Matías en los recorridos por la montaña, junto a integrantes de la comuna, refleja los esfuerzos de la familia por colaborar en la localización de su padre. Los recorridos incluyeron el ascenso hasta la cumbre y la exploración de algunas quebradas, sectores que forman parte de las dificultades del terreno.

La desaparición de Raúl Alfredo Moyano mantiene como puntos centrales de la reconstrucción su llegada al Banquito, el video registrado alrededor de las 17 del 12 de octubre, las tres alternativas de descenso y las posteriores captaciones de la señal de su celular.

Por ahora, la desorientación provocada por la niebla y un posible desplazamiento hacia la yunga entre las rutas 325 y 307 constituyen la principal hipótesis de los rescatistas, aunque el destino del docente continúa sin esclarecerse.

La familia, en tanto, mantiene el pedido de que no cesen los esfuerzos para encontrarlo, mientras las características de la montaña y las condiciones cambiantes de visibilidad siguen siendo elementos fundamentales para intentar reconstruir qué sucedió después de aquella última comunicación desde la cumbre.