Caso Loan: declaran familiares y el testigo que halló huellas en el barro

El juicio por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña retomará este martes su desarrollo con una nueva jornada de testimonios en el Escuadrón 48 de la Gendarmería Nacional, sede donde se lleva adelante el debate oral y público. En esta oportunidad, la audiencia estará centrada en las declaraciones de familiares del niño y de otros testigos convocados por el Ministerio Público Fiscal, entre ellos una de las personas que tuvo participación durante las primeras horas de la búsqueda.

La convocatoria corresponde a la octava audiencia del proceso judicial que investiga el extravío del niño de cinco años, quien fue visto por última vez en el paraje El Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de participar de un almuerzo en la vivienda de su abuela Catalina y dirigirse posteriormente hacia un naranjal, donde se perdió su rastro.

Las declaraciones previstas para esta nueva jornada forman parte del cronograma establecido por la fiscalía con el propósito de continuar incorporando testimonios vinculados a los hechos investigados.

Los testigos para la octava audiencia

De acuerdo con la información suministrada por fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas, el fiscal Carlos Schaeffer citó a un grupo de familiares de Loan Danilo Peña para prestar declaración durante la audiencia de este martes.

Los convocados son:

Miguel Ángel Noguera.

Diego Arnaldo Peña.

Alfonso Benítez.

Gabina Valeria Noguera.

Lidia Isabel Noguera.

Roque Valeriano Noguera.

Entre ellos, uno de los testimonios previstos adquiere especial relevancia dentro de la investigación. Se trata de Roque Valeriano Noguera, quien, según consta en el expediente judicial, fue la persona que encontró huellas en el barro durante las primeras horas de la búsqueda del niño.

Además de estos familiares, el representante del Ministerio Público Fiscal también dispuso la comparecencia de otros testigos.

Ellos son:

Virgilio Leonardo Medina.

Víctor Gustavo Fernández.

Mariano Hernán Duarte.

Hugo Daniel Alegre.

Las declaraciones se incorporarán al desarrollo del debate oral que continúa avanzando con la recepción de testimonios vinculados a la investigación.

El contexto de la investigación

El proceso judicial busca esclarecer las circunstancias relacionadas con la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña. De acuerdo con la investigación, el niño fue visto por última vez cuando participó de un almuerzo en la vivienda de su abuela Catalina, ubicada en el paraje El Algarrobal, en la localidad de 9 de Julio.

Posteriormente, Loan se dirigió hacia un naranjal, lugar donde se perdió su rastro y a partir del cual comenzó la búsqueda que dio origen a la causa que actualmente se encuentra en etapa de juicio oral.

La continuidad del debate oral tiene lugar en el Escuadrón 48 de la Gendarmería Nacional, mientras el Tribunal Federal de Corrientes analiza las pruebas y los testimonios incorporados durante las distintas audiencias.

Los imputados en el juicio principal

En el juicio que lleva adelante el Tribunal Federal de Corrientes se investiga la responsabilidad de siete personas imputadas por la presunta sustracción y ocultamiento del niño.

Los acusados son:

Walter Maciel , ex comisario.

, ex comisario. María Victoria Caillava , ex funcionaria municipal.

, ex funcionaria municipal. Carlos Guido Pérez , capitán de la Armada y esposo de María Victoria Caillava.

, capitán de la Armada y esposo de María Victoria Caillava. Laudelina Peña , tía del menor.

, tía del menor. Antonio Bernardino Benítez , esposo de Laudelina Peña.

, esposo de Laudelina Peña. Mónica Del Carmen Millapi.

Daniel "Fierrito" Ramírez.

El juicio continúa con la producción de prueba testimonial, una etapa destinada a reconstruir los hechos investigados mediante las declaraciones de familiares, testigos y otras personas vinculadas al caso.

La causa paralela por el presunto encubrimiento

En forma paralela al juicio principal también se desarrolla otra causa judicial en la que se investigan distintos delitos relacionados con el presunto encubrimiento y el desvío de la investigación.

En ese expediente son juzgados:

Federico Rossi Colombo.

Nicolás Gabriel Soria.

Elizabeth Cutaia.

Alan Cañete.

Delfina Taborda.

Pablo Noguera.

Pablo Núñez.

Valeria López.

Verónica Machuca Yuni.

Leonardo Rubio.

Todos ellos se encuentran imputados por distintos delitos vinculados al presunto encubrimiento y al desvío de la investigación.

Con la realización de la octava audiencia, el juicio continuará incorporando nuevos testimonios considerados de interés para el avance del proceso. Las declaraciones previstas para este martes, tanto de familiares como de los restantes testigos convocados por el Ministerio Público Fiscal, pasarán a integrar el conjunto de elementos que el Tribunal Federal de Corrientes evaluará en el marco del debate oral y público por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña.