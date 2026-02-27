Caso Loan: se define la fecha del juicio en una audiencia clave en Corrientes

El caso por la desaparición de Loan Danilo Peña ingresa en una instancia decisiva. Este viernes se desarrolla en la ciudad de Corrientes la primera audiencia preliminar vinculada al expediente que investiga su presunta sustracción y ocultamiento, un proceso que involucra a diez acusados por una serie de delitos de extrema gravedad.

La audiencia comenzará a las 8:30 en el ámbito del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7, y se realizará de manera virtual, con transmisión a través del canal de YouTube del Poder Judicial. En esta instancia no solo se debatirán las pruebas incorporadas a la causa, sino también la lista de testigos que participarán en el debate oral, cuya fecha aún no fue confirmada.

El rol del Ministerio Público Fiscal

La representación del Ministerio Público Fiscal estará a cargo del fiscal general Carlos Schaefer, acompañado por la fiscal general subrogante Tamara Ahimará Poucel. El equipo se completa con siete auxiliares fiscales y miembros de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, liderados por los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mangano.

La presencia de PROTEX en la audiencia marca la relevancia institucional del proceso y el encuadre de los hechos investigados, que desde el inicio fueron analizados bajo hipótesis complejas vinculadas a la posible sustracción y ocultamiento del menor.

Los acusados y los cargos

Siete de los acusados enfrentan cargos por la sustracción y ocultamiento de Loan:

Laudelina Peña, tía del niño.

María Victoria Caillava, ex funcionaria municipal.

Carlos Guido Pérez, ex capitán de la Armada.

Walter Maciel, comisario, acusado por encubrimiento.

Bernardino Antonio Benítez.

Daniel Oscar "Fierrito" Ramírez.

Mónica del Carmen Millapi, pareja de Ramírez, quien actualmente cumple arresto domiciliario.

Además, otros implicados están acusados de entorpecer la investigación:

Alan Cañete.

Elizabeth Cuataia.

Federico Rossi Colombo.

Delfina Taborda.

Pablo Noguera.

Pablo Núñez.

Valeria López.

Verónica Machuca Yuni.

Leonardo Rubio.

Nicolás Soria, conocido como "El Americano".

En total, son diez acusados quienes enfrentarán el proceso por una batería de delitos que incluye:

Privación ilegítima de la libertad.

Defraudación a la administración pública.

Encubrimiento.

Falso testimonio.

Violación de secreto profesional.

Suministro de estupefacientes a título gratuito.

Resistencia a la autoridad.

Usurpación de insignias y títulos profesionales.

La audiencia preliminar permitirá ordenar el caudal probatorio y delimitar el alcance del debate oral, que aún no tiene fecha establecida.

El tribunal y la etapa procesal

Los jueces designados para esta etapa son:

Fermín Amado Ceroleni (Corrientes).

Eduardo Ariel Belforte (Formosa).

Simón Pedro Bracco (Río Negro).

La audiencia constituye un paso formal clave dentro del proceso penal federal, ya que en ella se depuran las pruebas que serán admitidas en el juicio y se establecen las reglas bajo las cuales se desarrollará el debate oral.

El hecho de que la audiencia sea transmitida por el canal oficial del Poder Judicial agrega un componente de visibilidad pública a un caso que ha tenido fuerte repercusión desde el momento de la desaparición.

La desaparición y el contexto

Loan Danilo Peña fue visto por última vez el 13 de junio de 2024. Ese día se encontraba junto a su padre, José Peña, en la vivienda de su abuela Catalina, ubicada en el paraje Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio.

Tras su desaparición, se activó el Alerta Sofía, mecanismo de emergencia destinado a la búsqueda inmediata de menores desaparecidos. Sin embargo, hasta la fecha no se ha encontrado información certera sobre su paradero.

La audiencia preliminar en Corrientes se convierte así en un punto de inflexión dentro de una causa que investiga no solo la desaparición del menor, sino también una trama de presuntos encubrimientos y maniobras destinadas a entorpecer la acción judicial.

El proceso que comienza a delinearse en el TOC N°7 definirá el marco probatorio y el calendario del juicio oral, donde se analizarán las responsabilidades penales de los acusados. Mientras tanto, la investigación mantiene como eje central la presunta sustracción y ocultamiento de Loan, un hecho que permanece sin esclarecimiento respecto de su paradero.