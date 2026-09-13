Caso Loan: la fiscal afirmó que empieza a romperse el pacto de silencio entre los acusados

Mientras continúa el juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes, la fiscal Tamara Pourcel aseguró que comenzó a romperse el denominado "pacto de silencio" entre los acusados.

La representante del Ministerio Público sostuvo que las últimas declaraciones podrían aportar elementos para avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido con el niño durante la tarde del 13 de junio de 2024, en la localidad correntina de 9 de Julio.

"Esta semana contuvimos mucho a la familia. Fueron días intensos. Esperábamos hace mucho tiempo que los imputados empiecen a romper el pacto de silencio y hablen", señaló Pourcel en diálogo con TN.

La fiscal se refirió particularmente al testimonio del excomisario Walter Maciel, acusado de ser partícipe necesario en la desaparición de Loan. Durante la audiencia, Maciel sostuvo que el niño habría muerto tras ser atropellado y que posteriormente su cuerpo habría sido ocultado por Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Laudelina Peña.

Pourcel cuestionó esa versión y remarcó que la hipótesis del accidente planteada por Maciel no coincide con la principal línea de investigación de la fiscalía.

"Lo del accidente son teorías", afirmó. Según explicó, la principal hipótesis sostiene que Loan "se lo llevaron", fue subido a una camioneta y desde entonces no se volvió a conocer su paradero. "Eso es lo que se está demostrando en el juicio", sostuvo.

La declaración de Walter Maciel

Durante su exposición ante el tribunal, el excomisario relató cómo fue su actuación durante el día de la desaparición.

Maciel explicó que el 13 de junio de 2024 llegó a la dependencia policial, organizó un operativo relacionado con las actividades previstas en el pueblo, participó de un evento y posteriormente regresó a su domicilio. Allí recibió el aviso de un oficial sobre la desaparición de Loan.

Según su relato, se trasladó hasta el lugar y habló con la abuela del niño, Catalina, sus padres, María Noguera y José Peña, y otras personas que se encontraban allí.

"Le quiero pedir disculpas a la madre porque le prometí que iba a traer a su hijo. Por más que esté preso, sigo investigando", manifestó.

Maciel también recordó sus primeras entrevistas con los involucrados. En ese contexto, señaló que Carlos Pérez le había manifestado que no había visto nada. El excomisario explicó que tomó en consideración su testimonio debido a que Pérez era exintegrante de la Armada y contaba, según sus palabras, con "instrucción de fuerza".

Uno de los momentos centrales de la audiencia se produjo cuando Maciel expuso su propia hipótesis sobre lo ocurrido.

"No tengo dudas de lo que ocurrió. Los elementos de prueba son contundentes", afirmó.

El excomisario sostuvo que Loan habría sido víctima de "un atropellamiento, levantamiento y posterior ocultamiento" y señaló a Pérez, Caillava y Laudelina como responsables de esa maniobra.

También aseguró que desde los primeros momentos había sospechado de Laudelina y que solicitó su detención en distintas oportunidades.

El juicio podría extenderse hasta 2027

El proceso judicial todavía tiene varias etapas por delante. Pourcel estimó que el debate podría no finalizar a fin de año y extenderse hasta 2027, debido a la cantidad de testimonios que aún deben ser incorporados.

La declaración de Maciel continuará el próximo miércoles. Además, está previsto un careo entre Laudelina Peña y Antonio Benítez, solicitado por la defensa de ella y autorizado por el tribunal.

En total, 17 personas están en el banquillo de los acusados, aunque la fiscalía concentra su acusación por la sustracción de Loan en siete de ellos.

Pourcel remarcó que todavía quedan pruebas por analizar y testimonios por escuchar antes de que el proceso llegue a la etapa de alegatos finales.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.