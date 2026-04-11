Caso Loan: el juicio por la desaparición del niño comenzará el 16 de junio

La Justicia Federal de Corrientes confirmó que el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de 6 años visto por última vez el 13 de junio de 2024, comenzará el próximo 16 de junio. El hecho ocurrió durante un almuerzo en la casa de su abuela, en la ciudad de 9 de Julio.

La fecha fue fijada a pocos días de cumplirse el segundo aniversario de la desaparición del menor, un caso que generó fuerte repercusión nacional y seguimiento en todo el país.

Quiénes son los acusados

En total, hay 17 imputados: siete en la investigación principal por sustracción y ocultamiento del menor y diez en una causa paralela por delitos conexos.

Entre los principales acusados se encuentran Laudelina Peña, el ex comisario Walter Maciel, Victoria Caillava, Carlos Pérez, Mónica Millapi, Antonio Benítez y Daniel Ramírez. Todos, excepto Maciel, compartieron el almuerzo del día en que desapareció el niño en la casa de la abuela Catalina.

En la investigación paralela figuran Federico Rossi Colombo, Nicolás Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

Las imputaciones incluyen privación ilegítima de la libertad, defraudación a la administración pública, encubrimiento, falso testimonio, violación de secreto profesional, suministro de estupefacientes a título gratuito, resistencia a la autoridad y usurpación de insignias y títulos profesionales.

El proceso judicial buscará esclarecer uno de los casos más conmocionantes de los últimos años en el país.