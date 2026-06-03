Femicidio de Agostina: decretan secreto de sumario y avanza en la investigación contra Barrelier

La Fiscalía de Instrucción número 13 de la ciudad de Córdoba, a cargo de Raúl Garzón, decretó hoy el secreto de sumario por diez días en la causa que investiga el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que desapareció el sábado 23 de mayo y cuyo cadáver fue hallado una semana después descuartizado en un descampado de la zona de Ampliación Ferreyra, en las inmediaciones de la capital provincial.

El secreto de sumario es una medida procesal que restringe temporalmente el acceso al expediente. Según informó la Justicia de Córdoba mediante un comunicado, la decisión tiene como objetivo permitir que las autoridades avancen con las pericias y diligencias necesarias para esclarecer el crimen sin que se vean comprometidas por la filtración de información sensible.

En el comunicado, la Fiscalía también precisó que "toda novedad en torno a la investigación será comunicada oportunamente teniendo en cuenta las limitaciones del plazo aludido", lo que refuerza el carácter cauteloso y estratégico de la medida durante este período inicial de investigación.

Acumulación de causas y antecedentes del imputado

El comunicado judicial indicó que se requirió la acumulación de la causa contra el imputado Claudio Barrelier de 2025, en la que se lo investiga por privación ilegítima de la libertad. Esta acumulación implica que los antecedentes del imputado serán considerados junto con la causa actual, lo que puede ser relevante para la estrategia de la Fiscalía y para la eventual imputación formal en el caso del femicidio de Vega.

Barrelier permanece detenido como único sospechoso del asesinato de la adolescente. Si bien existen pruebas que lo incriminan, incluso que lo ubican en el lugar donde desechó el cuerpo descuartizado, hasta el momento no ha admitido su culpabilidad ante las autoridades judiciales.

Las investigaciones no descartan la posibilidad de que otra persona haya colaborado con Barrelier en la perpetración del femicidio, aunque los detalles sobre posibles cómplices no han sido divulgados por la Fiscalía durante este período de secreto de sumario.

Escenario del hallazgo y contexto del crimen

El cadáver de Agostina Vega fue encontrado una semana después de su desaparición en un descampado ubicado en la zona de Ampliación Ferreyra, un área periférica cercana a la capital cordobesa. La forma en que fue hallado, descarnizado y descuartizado, ha generado un alto impacto social y mediático, subrayando la gravedad del crimen y la urgencia de que la investigación judicial avance sin filtraciones.

La investigación actualmente se concentra en pericias forenses y diligencias de prueba, incluyendo la recopilación de evidencias que puedan vincular de manera definitiva a Barrelier con el lugar del hallazgo y con la comisión del femicidio. El plazo de diez días para el secreto de sumario es clave para que estas acciones se desarrollen con total reserva.

Futuro judicial y expectativas

Durante los próximos días, se espera que la Fiscalía avance en la integración de la causa acumulada y en el proceso de investigación sobre el femicidio, incluyendo la posible determinación de cómplices. La decisión de mantener el expediente bajo secreto de sumario refleja la intención de proteger la integridad de las pruebas y garantizar que las decisiones judiciales se basen en elementos sólidos.

Mientras tanto, la sociedad cordobesa sigue atentamente el caso, que combina un crimen de extrema gravedad con la actuación judicial estratégica en sus primeras etapas. La Fiscalía ha dejado claro que cualquier actualización será comunicada una vez que finalice el plazo del secreto de sumario, asegurando que la información divulgada sea precisa y respaldada por los hechos constatados.