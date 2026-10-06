Caso Loan: María Caillava declarará este miércoles por primera vez durante el juicio

La ex funcionaria municipal María Victoria Caillava declarará este miércoles por primera vez durante el juicio por la supuesta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, en un debate oral y público que se lleva adelante en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional.

Caillava, esposa del militar Carlos Guido Pérez, será la cuarta imputada que comparecerá ante el tribunal en el marco del juicio. Su declaración se producirá luego de los testimonios brindados por el ex comisario Walter Maciel, la tía de Loan, Laudelina Peña, y su marido, Antonio Bernardino Benítez.

La comparecencia de la ex funcionaria municipal constituye uno de los momentos previstos dentro del desarrollo del debate, que tiene como eje la investigación por la supuesta sustracción y ocultamiento del menor.

De acuerdo con la información proporcionada por fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas, el fiscal federal Carlos Schaefer también citó a tres efectivos de la Policía Federal para que presten declaración.

Los agentes convocados son:

José María Rodríguez .

. Leandro Ariel Sánchez .

. Pablo Fernando Cushaw.

Las declaraciones forman parte de la continuidad de las exposiciones previstas en el proceso judicial.

Los testimonios previstos para el jueves 8 de octubre

La actividad continuará el jueves 8 de octubre, cuando está previsto que expongan ante el Tribunal Federal de Corrientes otras tres personas vinculadas al expediente. Entre quienes deberán declarar se encuentra Jorge Luciano Berton, hijo de María Victoria Caillava y miembro de la Policía Federal Argentina.

También está citado Mario Justo González, conocido con el apodo de "Guacha", junto con la policía Silvana Beatriz Romero.

De esta manera, la agenda de testimonios contempla la participación de personas vinculadas tanto al entorno de los imputados como a las fuerzas de seguridad, en una instancia que continúa desarrollándose dentro del juicio oral y público. La declaración de Caillava se producirá este miércoles, mientras que las exposiciones de Berton, González y Romero quedaron previstas para el día siguiente.

Un pedido de la querella pone el foco en dos lagunas

En paralelo al desarrollo del juicio, la Justicia analiza un pedido realizado por los representantes legales de la familia de Loan. La solicitud apunta a drenar dos lagunas ubicadas en la localidad correntina de 9 de Julio, identificadas como lagunas 1 y 4.

De acuerdo con la información incorporada al caso, ambos lugares ya habían sido rastrillados en un comienzo. Sin embargo, aquellos procedimientos no permitieron obtener elementos de importancia para la pesquisa. Ahora, los representantes legales de la familia del menor solicitaron que se avance con el drenaje de ambas lagunas. La Justicia analiza esta posibilidad en el marco de las medidas vinculadas con la investigación.

El pedido de la querella se suma así al desarrollo del juicio y mantiene la atención sobre distintos lugares que fueron considerados durante la búsqueda del menor.

Quiénes son los acusados por el extravío de Loan

En el juicio están sindicadas distintas personas por el extravío del niño ocurrido el 13 de junio de 2024. Según la información suministrada, Loan había participado de un almuerzo realizado en la vivienda de su abuela Catalina y posteriormente fue visto por última vez en el naranjal.

Entre los acusados vinculados con este hecho se encuentran:

María Victoria Caillava , ex funcionaria municipal.

, ex funcionaria municipal. Carlos Guido Pérez , capitán de la Armada.

, capitán de la Armada. Walter Maciel , ex comisario.

, ex comisario. Laudelina Peña , tía de Loan.

, tía de Loan. Antonio Bernardino Benítez , marido de Laudelina Peña.

, marido de Laudelina Peña. Mónica Del Carmen Millapi .

. Daniel "Fierrito" Ramírez, esposo de Millapi.

Todos ellos aparecen sindicados por el extravío del niño ocurrido el 13 de junio de 2024, después del almuerzo realizado en la vivienda de Catalina y de que Loan fuera visto por última vez en el naranjal.

La declaración de Caillava adquiere relevancia dentro de esta instancia porque será la cuarta de las personas imputadas que comparecerá en el debate oral y público, después de Maciel, Laudelina Peña y Antonio Bernardino Benítez.

Los otros diez imputados y los delitos investigados

Además de las personas sindicadas por el extravío de Loan, existen otros diez imputados vinculados con el supuesto desvío de la investigación, la usurpación de títulos y la privación ilegítima de la libertad, entre otros delitos.

La nómina está integrada por:

Federico Rossi Colombo .

. Nicolás Gabriel "El Americano" Soria .

. Elizabeth Cutaia .

. Alan Cañete .

. Delfina Taborda .

. Pablo Noguera .

. Pablo Núñez .

. Valeria López .

. Verónica Machuca Yuni .

. Leonardo Rubio.

El juicio reúne así dos grupos de imputados señalados por distintos hechos y delitos dentro de la causa. Por un lado, se encuentran quienes fueron sindicados por el extravío del niño ocurrido el 13 de junio de 2024 y, por otro, los diez imputados relacionados con el supuesto desvío de la investigación, la usurpación de títulos y la privación ilegítima de la libertad, entre otros delitos.

En este escenario, la declaración de María Victoria Caillava se incorporará este miércoles al debate oral y público que se desarrolla en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional. Al mismo tiempo, la Justicia deberá analizar el pedido de los representantes legales de la familia para avanzar con el drenaje de las lagunas 1 y 4 de 9 de Julio, mientras el cronograma de testimonios continuará el jueves 8 de octubre con Jorge Luciano Berton, Mario Justo González y Silvana Beatriz Romero.