Un procedimiento policial realizado durante la mañana de hoy permitió la aprehensión de tres hombres, quienes habrían estado involucrados en un hecho ilícito contra un automóvil en la ciudad de Catamarca.

El episodio se registró alrededor de las 06:30, cuando efectivos de la Comisaría Primera acudieron, por requerimiento del SAE-911, a la intersección de las calles Almagro y Maipú. La intervención se originó a partir de una observación realizada por personal de monitoreo, que habría detectado a tres sujetos mientras forzaban la puerta de un automóvil Toyota Corolla y cometían un ilícito.

A partir de la comunicación recibida, se puso en marcha un procedimiento para dar con las personas involucradas. Los datos aportados sobre las características físicas de los sospechosos resultaron fundamentales para orientar la búsqueda policial y avanzar con las actuaciones.

Tres sospechosos fueron interceptados en avenida Virgen del Valle y Prado

Con la información proporcionada, los uniformados desplegaron las tareas correspondientes y lograron localizar a los tres individuos en la esquina de avenida Virgen del Valle y calle Prado.

En ese sector, los policías procedieron a la aprehensión de tres hombres, identificados por sus apellidos como Carranza, de 18 años; Galindez, de 24; y Lencina, de 28 años.

Secuestraron seis lámparas LED y tomó intervención la Fiscalía

Durante el operativo, además, el personal policial procedió al secuestro de una caja que contenía seis lámparas LED para automóvil. Según se informó, los tres hombres no pudieron acreditar la legítima propiedad ni la procedencia de estos elementos, que serían producto del delito mencionado.

Una vez finalizado el procedimiento, Carranza, Galindez y Lencina fueron trasladados y alojados en la dependencia policial correspondiente, donde quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.

Desde esa sede judicial se impartieron las medidas a seguir para continuar con las actuaciones vinculadas al hecho.